2nd Chance Ajak Pendengar Berdansa Lewat Video Musik Menari

JAKARTA - 2nd Chance menghadirkan video musiknya yang resmi dirilis pada Jumat, 25 Juli 2025 di Channel YouTube HITS Records.

Mengusung tema 90’s, video musik ini dipenuhi gemerlap lampu, warna-warna cerah, dan sentuhan editing yang membawa penonton bernostalgia ke era disko.

“Karena judulnya Menari, kami ingin video musik ini punya vibes yang penuh keceriaan dan warna-warni,” ungkap Caecilia. “Kami rasa tema 90’s paling cocok dengan musik kami dan vibe 2nd Chance.”

Lagu Menari sendiri mengangkat kisah jatuh cinta. Hal ini juga divisualisasikan dalam video musik melalui adegan yang menampilkan Caecilia sebagai penulis lagu, yang kembali merasakan momen jatuh hati.