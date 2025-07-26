Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

2nd Chance Ramaikan Tren Aura Framing, Netizen: Kak Tidur Dulu Yuk

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |16:01 WIB
2nd Chance Ramaikan Tren Aura Framing, Netizen: Kak Tidur Dulu Yuk
2nd Chance Ramaikan Tren Aura Framing, Netizen: Kak Tidur Dulu Yuk (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Grup musik 2nd Chance ikut meramaikan tren aura framing yang sedang viral usai kontes Pacu Jalur di Riau. Dalam video yang diunggah di akun TikTok @2ndchance.music, terlihat Febrian atau Rian berdiri dan melakukan gerakan aura framing, disusul Caecilia dan Tommy yang berpura-pura mendayung dengan ekspresi lesu.

Tidak disangka, konten ini justru disukai banyak netizen. Hingga saat ini, video tersebut sudah ditonton lebih dari 9 juta kali, mendapat 154 ribu likes, dan lebih dari 160 komentar.

“Kami juga kaget tiba-tiba kontennya ramai nggak sampai sehari,” ujar Febrian. Caecilia pun menambahkan sambil bercanda, “Padahal muka kita nggak semangat gitu, giliran kitanya cakep malah kurang ramai.”

2nd Chance Ramaikan Tren Aura Framing, Netizen: Kak Tidur Dulu Yuk
2nd Chance Ramaikan Tren Aura Framing, Netizen: Kak Tidur Dulu Yuk

Netizen yang menonton pun terhibur dengan tingkah mereka. Perbedaan ekspresi antara Febrian, Caecilia, dan Tommy membuat kolom komentar semakin ramai.

