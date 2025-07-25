Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hulk Hogan Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |06:05 WIB
Hulk Hogan Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung
Hulk Hogan Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung. (Foto: Instagram/@hulkhogan)
A
A
A

LOS ANGELES - Legenda WWE, Hulk Hogan meninggal dunia di usia 71 tahun. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh perwakilan keluarga, pada 24 Juli 2025 waktu setempat.

“Dengan hati berduka kami mengabarkan bahwa Terry Bollea alias Hulk Hogan sudah meninggal dunia pada Kamis (24/7/2025) pagi,” ujar perwakilan keluarga dikutip dari Page Six, pada Jumat (25/7/2025).

Dalam lanjutan keterangannya, sumber tersebut menambahkan, “Kami sangat berduka karena dia adalah pribadi dan sahabat yang sangat luar biasa.”

Hulk Hogan
Hulk Hogan Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung. (Foto: Instagram/@hulkhogan)

TMZ melaporkan, operator 911 mendapat telepon dari seseorang di kediaman pribadi Hulk Hogan di Clearwater, Florida, yang menyatakan sang legenda gulat itu mengalami henti jantung. 

Petugas medis pun bergegas ke rumahnya dan membawa sang aktor ke rumah sakit terdekat. Namun menurut polisi, Hulk Hogan dinyatakan telah meninggal dunia sesampainya di rumah sakit. 

Istri mendiang, Sky Daily mengatakan, Hulk Hogan sebenarnya dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi Anterior Cervical Discectomy and Fusion (ACDF), pada Mei silam. 

Hulk Hogan
Hulk Hogan Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung. (Foto: Instagram/@hulkhogan)

Mengutip Cleveland Clinic, ACDF merupakan sebuah prosedur bedah untuk menangani permasalahan pada tulang belakang leher dengan mengangkat diskus intervertebralis yang bermasalah.

Lewat Instagram pada 12 Juli 2025, Sky Daily sempat menjawab pertanyaan berbagai rumor tentang kondisi Hulk Hogan pascaoperasi. Dia menegaskan, suaminya tidak dalam kondisi koma.

“Jantungnya kuat dan dia tidak mengalami kerusakan otak ataupun kekurangan oksigen seperti yang diberitakan. Tidak ada satupun dari rumor itu yang benar. Dia masih masa pemulihan dari operasi ACDF,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157890/hulk_hogan-vQHI_large.jpg
Profil Hulk Hogan, Legenda WWE yang Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/02/33/2555163/bercerai-lagi-di-usia-68-tahun-hulk-hogan-akui-sudah-punya-pacar-baru-snkqYLtrnW.jpg
Bercerai Lagi di Usia 68 Tahun, Hulk Hogan Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/17/206/1738150/terungkap-alasantak-pernah-ada-film-marvel-tentang-hulk-4Q4he1ObTG.jpg
Terungkap, Alasan Tak Pernah Ada Film Marvel tentang Hulk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/31/33/1188387/the-rock-kecewa-dengan-pernyataan-rasialis-hulk-hogan-RhiWsxETOQ.jpg
The Rock Kecewa dengan Pernyataan Rasialis Hulk Hogan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/07/33/1049403/JsiHYjuHa7.jpg
Hacker Posting Foto Alat Kelamin Anak Hulk Hogan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/10/18/532/705853/Q9ldULRpr9.jpg
Juri American's Got Talent Ingin "Turun Tangan" Atasi Konflik Hulk Hogan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement