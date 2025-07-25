Hulk Hogan Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung

LOS ANGELES - Legenda WWE, Hulk Hogan meninggal dunia di usia 71 tahun. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh perwakilan keluarga, pada 24 Juli 2025 waktu setempat.

“Dengan hati berduka kami mengabarkan bahwa Terry Bollea alias Hulk Hogan sudah meninggal dunia pada Kamis (24/7/2025) pagi,” ujar perwakilan keluarga dikutip dari Page Six, pada Jumat (25/7/2025).

Dalam lanjutan keterangannya, sumber tersebut menambahkan, “Kami sangat berduka karena dia adalah pribadi dan sahabat yang sangat luar biasa.”

Hulk Hogan Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung. (Foto: Instagram/@hulkhogan)

TMZ melaporkan, operator 911 mendapat telepon dari seseorang di kediaman pribadi Hulk Hogan di Clearwater, Florida, yang menyatakan sang legenda gulat itu mengalami henti jantung.

Petugas medis pun bergegas ke rumahnya dan membawa sang aktor ke rumah sakit terdekat. Namun menurut polisi, Hulk Hogan dinyatakan telah meninggal dunia sesampainya di rumah sakit.

Istri mendiang, Sky Daily mengatakan, Hulk Hogan sebenarnya dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi Anterior Cervical Discectomy and Fusion (ACDF), pada Mei silam.

Mengutip Cleveland Clinic, ACDF merupakan sebuah prosedur bedah untuk menangani permasalahan pada tulang belakang leher dengan mengangkat diskus intervertebralis yang bermasalah.

Lewat Instagram pada 12 Juli 2025, Sky Daily sempat menjawab pertanyaan berbagai rumor tentang kondisi Hulk Hogan pascaoperasi. Dia menegaskan, suaminya tidak dalam kondisi koma.

“Jantungnya kuat dan dia tidak mengalami kerusakan otak ataupun kekurangan oksigen seperti yang diberitakan. Tidak ada satupun dari rumor itu yang benar. Dia masih masa pemulihan dari operasi ACDF,” ujarnya.