HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Hulk Hogan, Legenda WWE yang Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |10:30 WIB
Profil Hulk Hogan, Legenda WWE yang Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung
Profil Hulk Hogan, Legenda WWE yang Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung. (Foto: Instagram/@hulkhogan)
A
A
A

FLORIDA - Pegulat legendaris Hulk Hogan meninggal dunia di usia 71 tahun di kediaman pribadinya di Clearwater, Florida, Amerika Serikat, pada Kamis (24/7/2025). 

Mengutip TMZ, Jumat (25/7/2025), operator 911 menerima telepon dari kediaman Hogan, pada Kamis pagi. Si penelepon mengabarkan, Hogan mengalami cardiac arrest alias henti jantung. 

Petugas medis pun membawa Hogan ke rumah sakit di mana dia dinyatakan telah meninggal dunia. Mendiang mengembuskan napas terakhirnya setelah menjalani operasi Anterior Cervical Discectomy and Fusion (ACDF), pada Mei silam. 

Profil Hulk Hogan

Terry Bollea atau yang dikenal sebagai Hulk Hogan lahir di Augusta, Georgia, pada 11 Agustus 1953. Dia dibesarkan di Tampa, Florida di mana dia menghabiskan masa tuanya hingga kini.

Sosok Hulk Hogan begitu dikenal di era 80-an di mana namanya begitu populer sebagai ikon hiburan olahraga. Dia juga kerap tampil di acara televisi, membintangi film, dan mengembangkan berbagai lini bisnis.

Awal kisahnya menjadi seorang pegulat profesional bermula ketika dia bertemu seorang agent yang tertarik pada postur tubuh dan karismanya. Dia kemudian digaet menjadi pegulat profesional.

Hulk Hogan Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung
Profil Hulk Hogan, Legenda WWE yang Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung. (Foto: Instagram/@hulkhogan)

Dari momen itu, Terry Bollea mengubah namanya menjadi  Hulk Hogan yang terinspirasi dari Incredible Hulk karya Lou Ferrigno. Dari ring gulat WWE/WWF, dia tampil sebagai cameo dalam film Rocky III pada 1982. 

Sejak itu, nama Hulk Hogan terus meroket dan bersinar, baik di bisnis WWE/WWF maupun aktor. Sosoknya bahkan selalu dinantikan penggemar lewat merchandise hingga aksi figur bertema Hulk Hogan yang ikonik.

Hulk Hogan juga berprestasi sebagai pegulat. Semasa hidupnya, ia meraih total enam gelar Juara Dunia WWF dan mencetak rekor pembelian bayar-per-tayang yang mengukuhkan model bisnis WWF modern.

 

