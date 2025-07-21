Noh Sang Hyun Bakal Adu Akting dengan Kim Hee Ae dalam Drama Gold Digger

SEOUL - Noh Sang Hyun berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama remake berjudul Gold Digger. Kabar itu, kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor.

“Benar, Noh Sang Hyun mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” kata Echo Global Group seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (21/7/2025).

Sekadar informasi, drama Gold Digger merupakan remake dari series populer Inggris yang tayang di BBC, pada 2019. Kisahnya tentang janda kaya berusia 60 tahun yang berpacaran dengan pria muda 33 tahun.

Kisah asmara mereka bermula dari pertemuan di sebuah museum seni. Peran Janda kaya tersebut akan diperankan oleh Kim Hee Ae yang dikenal luas lewat perannya dalam The World of the Married.

Jika Noh Sang Hyun menerima tawaran untuk membintangi Gold Digger, maka ini akan menjadi proyek comeback-nya ke layar kaca setelah sukses Pachinko 2, pada 2024.

Saat ini, dua drama terbaru sang aktor, Genie Make a Wish dan Wife of a 21st Century Prince, sedang menunggu penayangan di layar kaca. Sementara itu, Gold Digger masih dalam tahap negosiasi untuk tayang di JTBC.*

(SIS)