HOME CELEBRITY MOVIE

Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |05:27 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya (Foto: Ist)
A
A
A

SEOUL - Blue Dragon Series Awards 2025 resmi digelar di Paradise City, Incheon, Korea Selatan. Ajang penghargaan ini bertabur bintang Korea Selatan dan memberikan apresiasi pada drakor terbaik.

Dalam penghargaan ini, serial Netflix, When Life Gives You Tangerines, mencuri perhatian dengan memenangkan Penghargaan Utama (Daesang), bersama dengan Aktris Terbaik dan Aktris Pendukung Terbaik untuk para pemerannya.

Kategori The Best Drama dimenangkan oleh The Trauma Code: Heroes on Call, drakor thriller medis di Netflix. Pemeran utamanya, Ju Ji-hoon, meraih penghargaan Aktor Terbaik, sementara Choo Young-woo meraih Aktor Pendatang Baru Terbaik.

Sinopsis When Life Gives You Tangerine
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya (Foto: Ist)

Berikut daftar lengkap pemenang Blue Dragon Series 2025:

  1. Grand Prize (Daesang): When Life Gives You Tangerines
  2. Best Drama: The Trauma Code: Heroes on Call
  3. Best Variety Show: Culinary Class Wars
  4. Best Actress: IU (When Life Gives You Tangerines)
  5. Best Actor: Ju Ji-Hoon (The Trauma Code: Heroes on Call)
  6. Best Female Entertainer: Lee Soo-Ji (SNL Korea)
  7. Best Male Entertainer: Kian84 (Kian’s Bizarre B&B)
  8. Best Supporting Actress: Yeom Hye-Ran (When Life Gives You Tangerines)
  9. Best Supporting Actor: Lee Kwang-Soo (Karma)
  10. Best OST Popularity Award: TXT’s Yeonjun (Cinderella at 2AM)
  11. Upbeat Popularity Stars: Park Bo-Gum, Hyeri, Lee Jun-Hyuk, IU
  12. LG U+ Good Influence Award: Ji Ye-Eun (Kian’s Bizarre B&B)
  13. Best New Actress: Kim Min-Ha (Way Back Love)
  14. Best New Actor: Choo Young-Woo (The Trauma Code: Heroes on Call)
  15. Best New Female Entertainer: Mimi (Kian is CEO)
  16. Best New Male Entertainer: Moon
  17. Sang-Hoon (The Blank Menu for You)

(aln)

