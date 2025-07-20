SEOUL - Blue Dragon Series Awards 2025 resmi digelar di Paradise City, Incheon, Korea Selatan. Ajang penghargaan ini bertabur bintang Korea Selatan dan memberikan apresiasi pada drakor terbaik.
Dalam penghargaan ini, serial Netflix, When Life Gives You Tangerines, mencuri perhatian dengan memenangkan Penghargaan Utama (Daesang), bersama dengan Aktris Terbaik dan Aktris Pendukung Terbaik untuk para pemerannya.
Kategori The Best Drama dimenangkan oleh The Trauma Code: Heroes on Call, drakor thriller medis di Netflix. Pemeran utamanya, Ju Ji-hoon, meraih penghargaan Aktor Terbaik, sementara Choo Young-woo meraih Aktor Pendatang Baru Terbaik.