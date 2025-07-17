September 2025, MONSTA X Comeback dengan Formasi Full Group

SEOUL - MONSTA X akan comeback sebagai full group dalam waktu dekat. Kabar tersebut diumumkan Joohoney cs dalam konferensi pers konser ‘CONNECT X’, pada 16 Juli 2025.

“Kami sebenarnya sudah cukup lama selesai rekaman. Tapi, aku belum bisa membocorkan jadwal comeback MONSTA X karena semua masih dibahas,” kata Kihyun dikutip dari Soompi, Kamis (17/7/2025).

Kihyun dalam lanjutan keterangannya mengatakan, “Yang bisa aku sampaikan saat ini adalah kami sudah menjalani sebagian besar proses produksi.”

Jika Kihyun terkesan berhati-hati, tidak halnya dengan Joohoney. Idol 30 tahun itu kemudian membocorkan bahwa MONSTA X akan comeback pada September mendatang.

September 2025, MONSTA X Bakal Comeback dengan Formasi Full Group. (Foto: Starship Entertainment)

“Aku hanya akan membocorkan bulannya ya. Album baru kami akan rilis sekitar September. Ya mungkin, sekitar awal September,” ujarnya menambahkan.