Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

September 2025, MONSTA X Comeback dengan Formasi Full Group

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |05:30 WIB
September 2025, MONSTA X <i>Comeback</i> dengan Formasi <i>Full Group</i>
September 2025, MONSTA X Bakal Comeback dengan Formasi Full Group. (Foto: Starship Entertainment)
A
A
A

SEOUL - MONSTA X akan comeback sebagai full group dalam waktu dekat. Kabar tersebut diumumkan Joohoney cs dalam konferensi pers konser ‘CONNECT X’, pada 16 Juli 2025.

“Kami sebenarnya sudah cukup lama selesai rekaman. Tapi, aku belum bisa membocorkan jadwal comeback MONSTA X karena semua masih dibahas,” kata Kihyun dikutip dari Soompi, Kamis (17/7/2025). 

Kihyun dalam lanjutan keterangannya mengatakan, “Yang bisa aku sampaikan saat ini adalah kami sudah menjalani sebagian besar proses produksi.”

Jika Kihyun terkesan berhati-hati, tidak halnya dengan Joohoney. Idol 30 tahun itu kemudian membocorkan bahwa MONSTA X akan comeback pada September mendatang.

MONSTA X
September 2025, MONSTA X Bakal Comeback dengan Formasi Full Group. (Foto: Starship Entertainment)

“Aku hanya akan membocorkan bulannya ya. Album baru kami akan rilis sekitar September. Ya mungkin, sekitar awal September,” ujarnya menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/205/3173102/monsta_x-8lSX_large.jpg
MONSTA X Meriahkan Jingle Ball 2025, Bakal Tampil di 4 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860358/monsta-x-diteror-sasaeng-starship-akan-laporkan-penguntit-yMlcDG9azJ.jpg
MONSTA X Diteror Sasaeng, Starship akan Laporkan Penguntit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/33/2851359/monsta-x-lepas-joohoney-jalani-wajib-militer-5zJGP2tSbT.jpg
MONSTA X Lepas Joohoney Jalani Wajib Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/20/33/2633340/monsta-x-bakal-tampil-di-nickfest-oktober-mendatang-ufIRgr8R8N.jpg
MONSTA X Bakal Tampil di NickFest Oktober Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/11/33/2577164/joohoney-positif-covid-19-perilisan-album-monsta-x-sesuai-jadwal-S2raed4qde.jpg
Joohoney Positif COVID-19, Perilisan Album MONSTA X Sesuai Jadwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/10/205/2576313/sempat-ditunda-monsta-x-umumkan-jadwal-comeback-baru-6nD8LwEnnK.jpg
Sempat Ditunda, MONSTA X Umumkan Jadwal Comeback Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement