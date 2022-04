SEOUL - MONSTA X resmi mengumumkan jadwal perilisan album baru mereka, 'SHAPE of LOVE'. Grup ini awalnya dijadwalkan comeback pada 11 April 2022.

Namun karena Hyungwon, Kihyun, Minhyuk, dan I.M terinfeksi COVID-19, mereka mengundur jadwal comeback tersebut. Pada 9 April 2022, grup tersebut mengumumkan akan comeback pada 26 April 2022, pukul 18.00 KST (16.00 WIB).

Mini album 'SHAPE of LOVE' akan terdiri dari enam lagu, di antaranya Love, Burning Up, Breathe, dan Wildfire. Album tersebut menjadi karya terbaru MONSTA X setelah merilis 'No Limit' pada 19 November 2021.

Penggemar menantikan album tersebut karena Joohoney bertindak sebagai produser dalam lagu Gambler dan Rush Hour. Sementara Hyungwon memproduseri dan menulis lirik lagu Bebe dan Mercy.

Selain kedua member tersebut, I.M juga dikenal sebagai penulis lagu dan produser untuk album-album MONSTA X. Dia bahkan memproduseri sendiri digital mini album miliknya, 'DUALITY'.

Di lain pihak, Kihyun juga memulai debut solonya dengan merilis lagu VOYAGER, pada 15 Maret silam. Sementara Minhyuk lebih banyak membintangi variety show dan program radio.

Shownu sang leader dipastikan absen dari promosi 'SHAPE of LOVE' bersama MONSTA X karena sedang menjalani wajib militer. Dia diketahui mulai masuk barak militer, padaJuli 2021.*

