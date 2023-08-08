Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MONSTA X Diteror Sasaeng, Starship akan Laporkan Penguntit

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:31 WIB
MONSTA X Diteror Sasaeng, Starship akan Laporkan Penguntit
MONSTA X diteror sasaeng, Starship akan ambil langkah hukum. (Foto: Kbizoom)
SEOUL – Grup K-pop MONSTA X tengah merasakan diteror sasaeng atau ‘fans gila’ yang melakukan berbagai aksi mengancam privasi dan kemanan para Idol. Starship selaku agensi pun membeberkan berbagai kerugian yang didapat baik secara material maupun mental para artisnya.

Kabar mengejutkan tersebut diungkapkan Starship melalui fan cafe resmi agensi. Mereka menulis bahwa pelanggaran keamanan yang dilakukan sasaeng itu telah menimbulkan kerusakan yang cukup berarti pada member MONSTA X dan orang-orang di sekelilingnya.

“Tindakan yang tidak berizin seperti kunjungan dan memvideokan (anggota MONSTA X) di wilayah privat, terus menerus menghubungi artis dengan cara illegal, dan secara agresif mengikuti kendaraan artis telah dilakukan berulang-ulang,” bunyi pernyataan Starship dalam unggahannya, dikutip dari Kbizoom, Selasa (8/8/2023).

MONSTA X diteror sasaeng, Starship tegas ambil langkah hukum. (Foto: Kbizoom)

Untuk itu, demi melindungi para artisnya, Starship pun akan mengambil langkah hukum agar para sasaeng dapat ditindak. Bahka, agensi akan tidak segan membatalkan jadwal MONSTA X jika pelanggaran keamanan para membernya tetap diganggun.

“Kami berencana mengambil langkah hukum dengan tegas tanpa toleransi kepada para pelaku. Tambahan, jika privasi terus diganggu, membatalkan kegiatan MONSTA X akan dilakukan,” ungkap Starship lebih lanjut. 

