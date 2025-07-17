Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Penampilan Perdana Supergirl, Saudara Superman yang Berantakan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |18:09 WIB
LOS ANGELES - Poster perdana film Supergirl: Woman of Tomorrow akhirnya dirilis. Sebelumnya, aktris Milly Alcock lebih dulu tampil sebagai Kara Zor-El alias Girl of Steel dalam film Superman yang tayang akhir pekan lalu.

Jika Superman mengusung tagline “Look Up”, film solo Supergirl hadir dengan pesan baru yang lebih tajam: “Look Out”. Perubahan ini dinilai cocok menggambarkan versi terbaru dari Supergirl di DC Universe (DCU) yang jauh lebih gelap dan kompleks.

Dalam wawancara terbarunya bersama Screen Rant, co-CEO DC Studios James Gunn memberikan bocoran tentang sosok Kara Zor-El versi DCU.

Film Supergirl
Penampilan Perdana Supergirl, Saudara Superman yang Berantakan (Foto: Ist)

“Dia berantakan. Benar-benar berantakan,” ujar Gunn. “Ia punya latar belakang yang sangat berbeda dari Superman. Masa lalunya jauh lebih sulit. Superman dibesarkan oleh dua orang tua yang penyayang dan sehat secara mental, sedangkan Kara tumbuh dalam kondisi yang benar-benar kontras.”

Gunn menegaskan perbedaan ini akan menjadi elemen penting dalam karakterisasi Supergirl ke depan. Bahkan, kemungkinan hadirnya kilas balik dari planet Krypton pun sangat terbuka.

“Itu sangat mungkin (flashback dari Krypton). Tapi yang lebih penting, perbedaan antara Kara dan Clark akan jadi pilar cerita. Clark punya masa kecil yang bahagia dan santai, membuatnya jadi salah satu pahlawan paling stabil secara emosional,” jelas Gunn.

Sementara itu, Supergirl digambarkan mengalami trauma mendalam sejak muda. “Supergirl versi DCU tumbuh dalam penderitaan. Dalam komik sumbernya, ia menyaksikan banyak orang mati satu per satu di hadapannya saat bagian dari planetnya hancur,” ungkap Gunn.

Film Supergirl: Woman of Tomorrow akan mengikuti perjalanan Kara Zor-El menjelajahi galaksi untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-21 bersama Krypto sang anjing super. Namun perjalanannya berubah menjadi petualangan kelam saat ia bertemu Ruthye, seorang gadis muda yang menyeretnya dalam misi balas dendam berdarah.

 

