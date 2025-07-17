Respons Lomba Sihir Batal Tampil di Festival Ruang Bermusik 2025

JAKARTA – Grup musik Lomba Sihir dipastikan batal tampil dalam acara Festival Ruang Bermusik 2025 yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Tasikmalaya. Melalui akun Instagram resminya, Rabu (16/7/2025), penyelenggara menyampaikan pernyataan resmi terkait pembatalan tiga penampil utama, yakni Hindia, Lomba Sihir, dan Feast.

“Dengan berat hati kami sampaikan bahwa Hindia, Lomba Sihir, dan Feast, tidak dapat tampil di Ruang Bermusik 2025,” tulis panitia dalam unggahan di akun @ruang_bermusik.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Lomba Sihir juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada para penggemar mereka di Tasikmalaya.

Respons Lomba Sihir Batal Tampil di Festival Ruang Bermusik 2025 (foto: Ist)

“Teman-teman Tasikmalaya, mohon maaf sebesar-besarnya, kita belum bisa bertemu akhir pekan ini. Semoga kita bisa segera bertemu dalam waktu dekat,” tulis Lomba Sihir.

Pihak penyelenggara menyadari betapa besar antusiasme penggemar terhadap kehadiran Baskara Putra bersama proyek musiknya. Mereka pun berjanji akan mengupayakan penampilan ketiganya di kesempatan lain.

“Memahami betapa besar antusiasme kalian untuk menyaksikan mereka, kami pun merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, kami tengah mengupayakan kehadiran mereka dalam di waktu mendatang, diselenggarakan di tempat berbeda dengan suasana yang lebih segar, aman, dan nyaman,” lanjut pernyataan resmi panitia.