Ki Atmo Bongkar Rahasia di Balik Malam Suro hingga Prediksi Akhir Zaman. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ki Atmo Wio Joyo dari Kisah Dunia Lain hadir dalam segmen Bisikan Gaib channel YouTube Robby Purba. Tak sekadar membahas mitos, mereka juga akan menyelami rahasia di balik Bulan Suro.

Ki Atmo membahas tentang kekuatan pusaka, prediksi mengejutkan tentang akhir zaman, hingga silsilah garis keturunannya yang masih terkait dengan pendiri aliran kepercayaan di Jawa.

Dia juga berbagi makna di balik ritual menyepi di Malam Suro yang tak sekadar mencari kekuatan magis namun juga sebagai kontemplasi untuk memahami makna hidup dan menerjemahkan kearifan leluhur ke zaman modern.

Proses itulah yang menurut Ki Atmo menjadi dasar tradisi ruatan. Yang lebih mencengangkan, dia mengaku memiliki lebih dari 360 koleksi besi aji.

Dia juga membenarkan bahwa barang pusaka berpenghuni bisa berdiri bahkan terbang di Malam Suro. Namun, ada alasan mulia mengapa Ki Atmo tak memamerkan pusaka miliknya.