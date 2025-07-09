Teror Telur Darah yang Menghantui Satu Keluarga dalam Bisikan Gaib

JAKARTA - Segmen Bisikan Gaib YouTube Robby Purba menghadirkan Bang Rizky sebagai bintang tamu. Dia adalah content creator yang kesohor dengan podcast Do You See What I See.

Dalam momen tersebut, Rizky berbagi kisah tentang makhluk tak kasat mata yang memukau dan membuat merinding. Salah satunya, cerita tentang Telur Darah yang menyerang satu keluarga.

Ilmu hitam tersebut tak hanya membuat korban mengalami teror fisik dan psikis. Namun juga mengangkat cerita tentang kepercayaan masyarakat yang masih percaya pada fenomena spiritual.

Obrolan mengalir ke kisah Pewaris Terakhir Ilmu Putih sebuah cerita mengejutkan tentang warisan ilmu spiritual yang mempengaruhi nasib dan identitas seseorang.

Kisah selengkapnya tentang teror Telur Darah ini bisa diikuti melalui segmen Bisikan Gaib channel YouTube @robbypurbaofficial.**

(SIS)