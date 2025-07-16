Mayang Lucyana Beri Hadiah Gitar untuk Gala Sky, Ini Alasannya

JAKARTA – Mayang Lucyana Fitri menunjukkan perhatian khusus kepada keponakannya, Gala Sky, dengan memberikan hadiah spesial di hari ulang tahunnya yang ke-5. Mayang memilih sebuah gitar sebagai kado, dengan harapan Gala tertarik dan bisa mahir bermusik di masa depan.

Mayang mengaku, pilihannya memberikan gitar bukan tanpa alasan. Sebagai seseorang yang mencintai dunia musik, ia ingin Gala memiliki ketertarikan yang sama.

“Aku kasih dua kado, satu dari aku, satu lagi dari Daddy (Doddy Sudrajat). Aku pilih hadiah yang bisa terus dipakai. Aku kirim bed cover sama gitar. Kenapa gitar? Karena aku suka musik, suka belajar gitar juga. Siapa tahu Gala nanti tertarik belajar musik. Makanya aku siapin gitar buat dia,” ujar Mayang saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).

Mayang Lucyana Beri Hadiah Gitar untuk Gala Sky, Ini Alasannya (Foto: Ist)

Ia juga menyambut antusias kabar Gala akan membuka kado-kado tersebut dalam video unboxing yang dibuat Fuji Utami. Mayang berharap bisa menyaksikan ekspresi Gala saat melihat hadiah darinya.

“Alhamdulillah kalau benar ada video unboxing-nya. Aku dan Daddy senang banget. Aku tunggu banget videonya,” jelas Mayang.

Lebih lanjut, Mayang menyebut kado dari sang ayah juga tidak kalah spesial. Doddy Sudrajat memberikan mainan motor GP sebagai simbol kecintaannya pada dunia MotoGP.

“Kado dari Daddy itu spesial, motor GP. Karena Daddy suka banget nonton MotoGP. Jadi pasti senang banget. Dan aku juga bakal senang banget kalau ada video Gala buka kado dari kami. Kayak tahun lalu juga ada videonya,” imbuhnya.