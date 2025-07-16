Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tanggapan Mayang Lucyana Fitri soal Keluarganya Tak Diundang ke Ultah Gala Sky

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |09:46 WIB
Tanggapan Mayang Lucyana Fitri soal Keluarganya Tak Diundang ke Ultah Gala Sky
Mayang Lucyana Fitri
A
A
A

JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri menanggapi sikap Haji Faisal yang tak mengundang keluarganya ke acara ulang tahun Gala Sky pada 14 Juli lalu. Dia mengaku tak ingin ambil pusing dengan sikap tersebut dan memilih untuk mengirim kado melalui ojek online.

"Iya karena emang nggak ngundang sih. Karena kan dia seperti yang tahun-tahun sebelumnya juga seperti biasa nggak ngundang," kata Mayang di Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025). 

"Jadi ya sudah aku kirim kadonya melalui ojol gitu kan," sambungnya. 

Sejatinya, Mayang mengaku sudah berniat hadir ke acara tersebut. Namun, ia mendadak ada keperluan sehingga harus mengurungkan niatnya itu. 

"Aku mencari momen yang tepat ya ini, dimomen Gala ulang tahun ini gitu kan. Jadi aku udah menyiapkan, meluangkan waktu aku juga kemarin untuk mengosongkan jadwal juga. Tapi di luar ekspektasi ternyata aku tidak bisa atau belum bisa hadir," jelasnya. 

Halaman:
1 2
