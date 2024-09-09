Kapan Bruno Mars Konser di Indonesia? Ini Jadwal, Lokasi, dan Cara Penukaran Tiketnya

Kapan Bruno Mars Konser di Indonesia? Ini Jadwal, Lokasi, dan Cara Penukaran Tiketnya

JAKARTA – Kapan Bruno Mars konser di Indonesia? Ini jadwal, lokasi, dan cara penukaran tiketnya yang wajib Anda ketahui. Pelantun Treasure itu, kembali menyapa penggemarnya di Indonesia, setelah 1 dekade.

Dia diketahui menggelar konser terakhirnya di Jakarta, pada 2014. Kali ini, dia akan memanjakan para Hooligans Indonesia dengan menggelar konser selama 3 hari.

Pada 21 Juni 2024, PK Entertainment awalnya mengonfirmasi konser Bruno Mars akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada 13 dan 14 September 2024. Namun mereka menambah 1 hari lagi, pada 11 September 2024.

Harga tiket konser Bruno Mars dipatok sebesar Rp950.000 hingga Rp7,6 juta. Bagi Anda yang telah membeli tiketnya dapat melakukan penukaran tiket fisik di Hall B JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada 9-10 September 2024, pukul 10.00-21.00 WIB.

Bagi Anda yang tidak bisa datang di kedua hari tersebut, tidak perlu khawatir. PK Entertainment mengizinkan penukaran tiket fisik di venue saat Hari-H konser, pada 11, 13, dan 14 September 2024, pukul 08.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Kapan Bruno Mars Konser di Indonesia? Ini Jadwal, Lokasi, dan Cara Penukaran Tiketnya. (Foto: PK Entertainment)

Untuk bisa menukar tiket fisik, Anda wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga (KK) atau paspor. Bagi yang penukaran tiketnya diwakilkan, Anda harus membawa surat kuasa dengan materai Rp10.000.

Jangan lupa untuk mencetak tiket elektronik Anda dan silakan menunjukkannya kepada panitia saat akan memasuki venue konser.