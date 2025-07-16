Ini Keseruan JKT48 Bareng Shopee di Video Musik Terbaru Lebih Hemat, Lebih Cepat

Empat member JKT48 yaitu Freya, Christy, Gracia, dan Marsha sapa penggemar lewat video musik Lebih Hemat, Lebih Cepat. (Foto: dok Istimewa)

JAKARTA - Kali ini, empat member JKT48 yaitu Freya, Christy, Gracia, dan Marsha tampil dengan cara berbeda untuk menyapa para penggemar. Jika biasanya lewat panggung atau konser, kini keempat member JKT48 menyapa melalui video musik kolaboratif bersama Shopee yang bertajuk "Lebih Hemat, Lebih Cepat".

Kemunculan music video (MV) terbaru yang diunggah pada 16 Juli 2025 di kanal YouTube JKT48 TV menjadi sorotan viral di kalangan penggemar dan pengguna media sosial.

Dengan konsep penuh warna, koreografi atraktif, dan nuansa digital yang ceria, MV ini langsung mencuri perhatian warganet sejak hari pertama tayang. Visual dinamis, beat musik yang catchy, serta ekspresi ceria dari keempat member JKT48 berhasil menghidupkan semangat “belanja cerdas yang lebih hemat dan lebih cepat”, sesuai dengan tema utama kampanye.

Kampanye ini tidak hanya menjadi bentuk promosi produk semata, tapi juga bentuk sinergi strategis antara Shopee dan JKT48 untuk menjangkau generasi muda dengan cara yang lebih segar, menyenangkan, dan relevan dengan gaya hidup mereka. Sekaligus menegaskan komitmen Shopee dalam menghadirkan pengalaman belanja terbaik melalui dua penawaran unggulan:

- Lebih Hemat: Garansi Harga Terbaik, Shopee memastikan pengguna mendapatkan harga yang lebih hemat untuk berbagai produk pilihan.