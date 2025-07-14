Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Soo Hyuk Resmi Gabung SARAM usai Tinggalkan YG Entertainment

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |22:30 WIB
Lee Soo Hyuk Resmi Gabung SARAM usai Tinggalkan YG Entertainment
Lee Soo Hyuk Resmi Gabung SARAM usai Tinggalkan YG Entertainment. (Foto: Instagram/@leesoohyuk)
A
A
A

SEOUL - Aktor Lee Soo Hyuk resmi bergabung dengan SARAM Entertainment setelah meninggalkan YG Entertainment pada Januari silam. Kabar itu diumumkan agensi tersebut, pada 14 Juli 2025. 

“Kami menandatangani kontrak eksklusif dengan Lee Soo Hyuk dan akan mendukung kariernya sebagai aktor dan model,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (14/7/2025). 

SARAM Entertainment menambahkan, “Kami berharap, bisa membukakan lebih banyak kesempatan untuk Lee Soo Hyuk bisa menunjukkan bakatnya di panggung global.”

Lee Soo Hyuk memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model pada 2006. Hingga kini, dia masih aktif di dunia fashion dengan tampil di majalah, iklan, dan kampanye brand raksasa dunia. 

Selain industri modeling, Lee Soo Hyuk juga telah membintangi berbagai drama dan film, termasuk White Christmas, High School King of Savvy, The Scholar Who Walks the Night, hingga Doom at Your Service

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168240/lee_soo_hyuk-HD1I_large.jpg
Saram Entertainment Ambil Langkah Hukum usai Dituduh Eksploitasi Lee Soo Hyuk 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167571/lee_soo_hyuk-T6pz_large.jpg
Agensi Dituding Eksploitasi Lee Soo Hyuk usai Gelar Fan Meeting selama 12 Jam di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165721/lee_soo_hyuk-PdkQ_large.jpg
Lee Soo Hyuk Digaet Bintangi Drama The Men of the Harem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667//jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175781//guli_nazha-S6E5_large.jpg
Siapa Guli Nazha, Satu-satunya Perempuan yang Difollow Ji Chang Wook di Instagram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174400//hyuna-jp3T_large.jpg
HyunA Tanggapi Kritik Pedas Warganet Soal Berat Badannya, Fans Khawatir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement