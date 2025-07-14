Lee Soo Hyuk Resmi Gabung SARAM usai Tinggalkan YG Entertainment

SEOUL - Aktor Lee Soo Hyuk resmi bergabung dengan SARAM Entertainment setelah meninggalkan YG Entertainment pada Januari silam. Kabar itu diumumkan agensi tersebut, pada 14 Juli 2025.

“Kami menandatangani kontrak eksklusif dengan Lee Soo Hyuk dan akan mendukung kariernya sebagai aktor dan model,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (14/7/2025).

SARAM Entertainment menambahkan, “Kami berharap, bisa membukakan lebih banyak kesempatan untuk Lee Soo Hyuk bisa menunjukkan bakatnya di panggung global.”

Lee Soo Hyuk memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model pada 2006. Hingga kini, dia masih aktif di dunia fashion dengan tampil di majalah, iklan, dan kampanye brand raksasa dunia.

Selain industri modeling, Lee Soo Hyuk juga telah membintangi berbagai drama dan film, termasuk White Christmas, High School King of Savvy, The Scholar Who Walks the Night, hingga Doom at Your Service.