HOME CELEBRITY MOVIE

4 Fakta Menarik Film Superman 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |12:01 WIB
4 Fakta Menarik Film Superman 2025
4 Fakta Menarik Film Superman 2025 (Foto: Ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Film Superman (2025) resmi tayang dan langsung menyita perhatian pencinta superhero. Sebagai salah satu rilisan live-action terbaru dari DC Comics, film ini membawa angin segar bagi jagat DC yang tengah membangun semesta barunya.

Disutradarai oleh James Gunn, film ini menjadi pembuka resmi DC Universe versi terbaru dan menghadirkan wajah baru sang manusia baja: David Corenswet. Tayang perdana pada Juli 2025, film ini langsung mencuri perhatian karena gaya penyajian cerita yang lebih optimis dan penuh harapan.

Berikut deretan fakta menarik dari Superman (2025) yang wajib diketahui sebelum menonton di layar lebar:

Film Superman Tuai Pujian, Masa Depan DCU Diprediksi Cerah
4 Fakta Menarik Film Superman 2025 (Foto: Ist)

1. David Corenswet Resmi Jadi Superman Baru

Aktor David Corenswet terpilih untuk memerankan Clark Kent alias Superman setelah melalui proses seleksi ketat. Ia berhasil mengungguli nama-nama seperti Nicholas Hoult, Patrick Schwarzenegger, Tom Brittney, Jack Quaid, dan Jacob Elordi.

Peran ini menjadi debut David di jagat DC Universe sekaligus langkah besar kariernya di dunia film. Penampilannya sebagai Superman langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemar.

2. Cerita Dimulai Saat Clark Sudah Menjadi Superman

Berbeda dengan versi sebelumnya, film ini tidak lagi mengangkat kisah asal-usul Clark Kent. Dalam Superman (2025), sang pahlawan sudah aktif selama tiga tahun dan kini tengah bergulat dengan identitas serta relasi pribadinya.

James Gunn menyuguhkan karakter Superman dengan pendekatan yang lebih cerah, optimistis, dan manusiawi, menjauh dari nuansa kelam yang identik dengan era Zack Snyder.

3. Krypto the Superdog Ikut Tampil

Untuk pertama kalinya, karakter ikonik Krypto the Superdog hadir dalam film live-action Superman. Anjing super asal Krypton ini digambarkan memiliki kekuatan luar biasa seperti tuannya dan tampil dengan teknologi CGI yang disesuaikan dengan ekspresi anjing peliharaan James Gunn, Ozu.

Kehadiran Krypto menjadi elemen menyegarkan sekaligus memberi sentuhan emosional dan lucu dalam petualangan Superman kali ini.

 

Halaman:
1 2
