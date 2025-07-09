Film Superman Tuai Pujian, Masa Depan DCU Diprediksi Cerah

JAKARTA – Film Superman karya terbaru dari DC Studios ini disutradarai oleh James Gunn dan langsung mencuri perhatian para kritikus film dunia.

Chemistry antara David Corenswet dan Rachel Brosnahan dipuji sebagai salah satu kekuatan utama film ini. Keduanya dianggap tampil memukau dalam adaptasi yang penuh warna, emosional, dan menyentuh.

Kritikus film asal Amerika Serikat, Owen Gleiberman, menyebut Superman sebagai tontonan yang patut diperhitungkan, meski tidak menempatkannya di daftar teratas film superhero.

“Film ini memang tidak masuk dalam jajaran film superhero terbaik, tetapi saya anggap sebagai film yang sangat bagus. Daftar film yang saya maksud meliputi Iron Man, Thor, Batman Begins, Captain America, dan Iron Man 3,” ujarnya seperti dikutip dari Rotten Tomatoes, Rabu (9/7/2025).

Penilaian serupa juga diungkapkan Scott Phillips dari Forbes. Menurutnya, Superman menjadi salah satu representasi terbaik dalam genre film komik.

“Sejauh ini kita hidup di abad film komik, dan meskipun Superman bukan film terbaik abad ke-21, film ini mewakili genrenya dengan sangat baik,” kata Scott.

Dalam wawancara sebelumnya pada Februari 2025, James Gunn menyebut Superman sebagai jawaban atas kerinduan penonton terhadap sosok pahlawan sejati.

“Orang-orang sedang mencari pahlawan saat ini. Mereka mencari nilai kebaikan, mencari sosok manusia yang baik dan bermartabat. Dan Superman adalah jawabannya,” ungkap Gunn.

Film ini sekaligus menjadi proyek film DC Universe (DCU) yang diluncurkan di bawah kepemimpinan baru James Gunn dan Peter Safran sejak mengambil alih DC Studios pada Oktober 2022. Masa depan DCU pun diprediksi akan cerah.