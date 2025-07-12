Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Soal Riders Manggung, Makki: Kalau Ungu yang Penting Smoking Area!

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |12:30 WIB
Soal Riders Manggung, Makki: Kalau Ungu yang Penting <i>Smoking Area</i>!
Makki Ungu
A
A
A

JAKARTA - Makki Omar Parikesit alias Makki Ungu menjelaskan salah satu riders wajib jika akan manggung di suatu event tertentu.

Makki membeberkan fakta yang jarang diketahui publik soal riders Ungu. Dia bilang, Pasha dan kawan-kawan baru menerima fasilitas business class saat manggung di luar kota setelah 20 tahun lebih berkarir di industri musik.

"Ungu setelah 20 tahun baru minta business class, jadi akhir-akhir ini juga cukup dipercaya sama EO untuk kita berlima menerima fasilitas itu, hotel kita ya seadanya hotel disitu yang penting AC-nya nyala bisa ngerokok ya nggak apa-apa juga," ucap dia.

"Kalau Ungu sederhana, yang penting smoking area titik. Mau dimana pun kita manggung yang penting itu smoking area, ya sama minum lah air mineral juga cukup lah," pungkasnya.

Ia pun turut mengomentari fenomena band atau musisi pendatang baru yang menyulitkan event organizer dalam menentukan riders. 

Bassist Ungu tersebut mengaku sepakat dengan pendapat Ari Lasso bahwa seorang musisi atau grup band sejatinya tak perlu meminta riders berlebihan kepada pihak penyelenggara acara. 

Bagi Makki, musisi dan EO sejatinya merupakan rekan kerja yang harus saling memahami. Namun, hal itu tak serta merta membuat salah satu pihak meminta hal yang kelewat batas.

 

