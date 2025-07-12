Terungkap, Band Ungu Baru Terima Business Class saat Manggung di Luar Kota Usai 20 Tahun Berkarir

JAKARTA - Makki Omar Parikesit alias Makki Ungu turut mengomentari fenomena band atau musisi pendatang baru yang menyulitkan event organizer dalam menentukan riders.

Bassist Ungu tersebut mengaku sepakat dengan pendapat Ari Lasso bahwa seorang musisi atau grup band sejatinya tak perlu meminta riders berlebihan kepada pihak penyelenggara acara.

Bagi Makki, musisi dan EO sejatinya merupakan rekan kerja yang harus saling memahami. Namun, hal itu tak serta merta membuat salah satu pihak meminta hal yang kelewat batas.

"Dengar-dengar memang ada yang lebay ridersnya. Ya 'aji mumpung' setuju, tapi kalau itu memberatkan EO ya, dengan kondisi ekonomi segala macam, kita kan partner, EO kan kerja sama dengan kita juga gitu," kata Makki di kawasan Jakarta Pusat.

Makki kemudian mengungkap kemungkinan terburuk band atau musisi yang meminta riders berlebihan kepada EO. Tentunya, hal itu akan berpengaruh pada kelancaran karir musisi tersebut ke depan.