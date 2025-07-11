Series Komedi Pertama! Junior Roberts Tantang Diri Lewat Peran EDI di Series “Ejakulasi Dini”

JAKARTA – Aktor muda Junior Roberts kembali menunjukkan aktingnya lewat peran barunya sebagai Edi dalam series VISION+ Originals berjudul EDI (Ejakulasi Dini).

Streaming dengan klik di sini.

Berbeda dari karakter-karakter sebelumnya, kali ini Junior mengambil risiko besar dengan

menyelami genre komedi.

Dalam konferensi pers series EDI (Ejakulasi Dini), Junior mengakui bahwa proyek ini bukanlah sesuatu yang mudah baginya.

"Kalau untuk karakter agak sulit karena aku gak pernah main di genre komedi sama sekali. Ini pertama kalinya.” ujar Junior Roberts.