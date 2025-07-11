Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Komedi Pertama! Junior Roberts Tantang Diri Lewat Peran EDI di Series “Ejakulasi Dini”

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |15:53 WIB
Series Komedi Pertama! Junior Roberts Tantang Diri Lewat Peran EDI di Series “Ejakulasi Dini”
Series Ejakulasi Dini di Vision+
A
A
A

JAKARTA – Aktor muda Junior Roberts kembali menunjukkan aktingnya lewat peran barunya sebagai Edi dalam series VISION+ Originals berjudul EDI (Ejakulasi Dini). 

Streaming dengan klik di sini. 

Berbeda dari karakter-karakter sebelumnya, kali ini Junior mengambil risiko besar dengan
menyelami genre komedi.

Dalam konferensi pers series EDI (Ejakulasi Dini), Junior mengakui bahwa proyek ini bukanlah sesuatu yang mudah baginya.

"Kalau untuk karakter agak sulit karena aku gak pernah main di genre komedi sama sekali. Ini pertama kalinya.” ujar Junior Roberts.

Halaman:
1 2 3
