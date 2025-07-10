Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sandrinna Michelle Curi Perhatian Lewat Peran Nataya di Series EDI Ejakulasi Dini

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |16:55 WIB
JAKARTA – Sandrinna Michelle kembali menunjukkan kelas aktingnya lewat peran Nataya, murid baru yang datang dari Amerika Serikat dalam series Vision+ Originals terbaru bertajuk EDI (Ejakulasi Dini). Streaming keseruannya dengan klik di sini.

Tayang dalam balutan genre drama komedi dan coming-of-age, series ini tak hanya menghibur, tetapi juga edukatif soal pubertas dan seksualitas dari perspektif remaja dan orang tua.

Sandrinna sendiri berperan sebagai Nataya yang baru saja pindah ke Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di Amerika. Ia kini tinggal bersama ibunya, Larasati (Karina Salim), seorang psikiater.

Vision+ Rilis EDI (Ejakulasi Dini), Series Komedi dengan Edukasi Seks
Salah satu ciri paling menonjol dari Nataya adalah sifatnya yang tegas, jujur, dan tidak suka basa-basi. Ia adalah tipe remaja yang straight forward. Nataya juga sangat menentang segala bentuk perundungan.

Pertemuan Nataya dengan Edi (diperankan Junior Roberts) membuka dinamika seru yang jadi salah satu highlight series ini. Awalnya, hubungan mereka penuh ketegangan. Nataya yang disiplin dan tajam bertolak belakang dengan Edi yang ‘ceroboh’. Namun, seiring waktu, hubungan mereka justru membentuk chemistry unik.

Perjalanan Nataya dan Edi menjadi kisah coming-of-age yang menyenangkan, lucu, tapi juga menyentuh. Lewat kebersamaan dan konflik yang mereka lalui, kita melihat tumbuhnya pengertian, rasa hormat, dan bahkan benih-benih perasaan yang tulus.

 

