Maia Estianty Jawab Gosip Hamil Anak Irwan Mussry: Gue Mau 50 Tahun, Gila Ya!

Jum'at, 11 Juli 2025 |23:07 WIB
Maia Estianty Jawab Gosip Hamil Anak Irwan Mussry: Gue Mau 50 Tahun, Gila Ya!
Maia Estianty (Foto: Okezone)
JAKARTA - Maia Estianty membuat konten klarifikasi melalui kanal YouTubenya, MAIA ALELDUL TV, mengenai isu yang tengah viral di media sosial belakangan ini. 

Wanita 49 tahun itu membantah dirinya hamil anak Irwan Mussry di usianya yang tak lagi muda. Kabar itu viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu akun milik netizen.

"Eh gue mau 50 tahun, gila ya," kata Maia Estianty lalu tertawa, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Jumat (11/7/2025). 

"Hamil rezeki kali, amiinn, semoga hamil rezeki dan makin melahirkan rezeki-rezeki yang banyak yang bisa bermanfaat buat masyarakat, amiinn," tambahnya. 

Dalam video berdurasi 20.44 menit itu, Maia tak sama sekali membahas konten kompilasi "ghibah dan fitnah" yang diunggah sang mantan. 

Beberapa kali, ia bahkan menolak ditanya hal yang dianggap kelewat batas oleh rekannya yang berperan sebagai host.

Sementara soal berita hoax yang menyebut dirinya hamil, Maia memilih untuk melihat sisi positif atas kabar tersebut.

 

