Selamat! Aurelie Moereman Lahirkan Anak Pertama

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari selebritis Aurelie Moeremana dan sang suami, Tyle Bigenho. Wanita berdarah Belgia ini resmi melahirkan anak pertamanya pada Selasa (10/3/2026) lalu di Amerika Serikat.

Momen bahagia ini diunggah Aurelie di akun Instagram-nya @aurelie. Ia membagikan potret manis bersama bayi kecilnya dan sang suami tercinta.

“Kita menjadi orangtua!,” tulis Aurelie.

Dalam postingan itu, terlihat Aurelie masih berbaring di ranjang persalinan sembari memeluk sang bayi yang tertidur di dadanya. Terlihat Tyler juga setia di sisi Aurelie dan anak pertamanya di momen bahagia ini.

Sementara itu, Aurelie dan Tyler belum membagikan nama dan juga jenis kelamin anak pertama mereka. Meski begitu, keduanya nampak begitu antusias dan bahagia menyambut kelahiran anak pertama Aurelie dan Tyler.