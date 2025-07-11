Ditunggu Ahmad Dhani untuk Klarifikasi, Maia Malah Ungkap Impian Hari Tua Bareng Irwan Mussry

JAKARTA - Perseteruan Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali mencuat setelah keduanya bercerai sejak 19 tahun silam. Dhani sendiri menunggu klarifikasi Maia atas sederet ucapannya yang pernah disampaikan di media massa maupun podcast soal konflik rumah tangga mereka.

Maia memang membuat konten klarifikasi melalui kanal YouTubenya, MAIA ALELDUL TV, mengenai isu yang tengah viral di media sosial belakangan ini.

Namun, isu itu diketahui tak ada kaitannya dengan hal yang tengah dipermasalahkan oleh Ahmad Dhani.

Wanita 49 tahun itu malah membantah dirinya hamil anak Irwan Mussry di usianya yang tak lagi muda. Kabar itu viral di medis sosial setelah diunggah oleh salah satu akun milik netizen.

"Eh gue mau 50 tahun, gila ya," kata Maia Estianty lalu tertawa, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Jumat (11/7/2025).

"Hamil rezeki kali, amiinn, semoga hamil rezeki dan makin melahirkan rezeki-rezeki yang banyak yang bisa bermanfaat buat masyarakat, amiinn," tambahnya.

Dalam video berdurasi 20.44 menit itu, Maia tak sama sekali membahas konten kompilasi "ghibah dan fitnah" yang diunggah sang mantan.

Beberapa kali, ia bahkan menolak ditanya hal yang dianggap kelewat batas oleh rekannya yang berperan sebagai host.