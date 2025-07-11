Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Michael Russell Bantah Lakukan Kekerasan ke Mantan Pacar, Siap Tempuh Jalur Hukum

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |12:01 WIB
Michael Russell Bantah Lakukan Kekerasan ke Mantan Pacar, Siap Tempuh Jalur Hukum
Michael Russell Bantah Lakukan Kekerasan ke Mantan Pacar, Siap Tempuh Jalur Hukum (Foto: IG Mike)
A
A
A

JAKARTA – Aktor Michael Russell alias Mike akhirnya buka suara usai tudingan kekerasan terhadap mantan kekasihnya, Agya, viral di media sosial. Mike dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan siap mengambil langkah hukum.

Isu ini mencuat setelah Agya mengunggah video berisi rekaman suara melalui akun TikTok @agyaaaa pada Minggu (6/7/2025). Dalam rekaman itu, terdengar suara Agya menangis dan merintih kesakitan, sambil mengaku telah menerima kekerasan fisik dari Mike.

"Neng, nggak pernah gampar duluan. Dia gampar Neng berkali-kali sampai sakit rahang gara-gara dia," ujar Agya dalam rekaman yang kini telah ditonton lebih dari 3 juta kali.

Heboh Aktor Michael Russell Dituduh Lakukan Kekerasan ke Mantan Pacar
Michael Russell Bantah Lakukan Kekerasan ke Mantan Pacar, Siap Tempuh Jalur Hukum (Foto: IG Mike)

Menanggapi hal ini, Mike melalui keterangan tertulis menyampaikan bantahannya. Ia justru mengklaim telah menjadi korban kekerasan fisik dan teror psikologis dari Agya selama mereka menjalin hubungan.

Bahkan, Mike menyebut Agya sempat memegang benda tajam saat mereka bertengkar. Akibat kejadian-kejadian tersebut, ia merasa dirugikan secara finansial dan material.

“Untuk itu saya akan menempuh upaya hukum atas pemberitaan yang beredar. Saya akan membuat laporan dalam waktu dekat,” ungkap Mike.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
