Heboh Aktor Michael Russell Dituduh Lakukan Kekerasan ke Mantan Pacar

JAKARTA - Jagat maya dihebohkan dengan kabar dugaan tindak kekerasan yang dilakukan aktor Michael Russell atau Mike terhadap mantan kekasihnya bernama Agya.

Tudingan ini bermula setelah Agya membuat pengakuan melalui video rekaman suara bahwa dirinya pernah mengalami tindak kekerasan fisik oleh Mike yang diunggah di akun TikToknya @agyaaaa pada Minggu, 6 Juli 2025.

Dalam rekaman suara tersebut Agya terdengar menangis dan merintih kesakitan setelah mendapatkan kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Mike.

Video pengakuan tersebut pun viral di media sosial hingga ditonton sebanyak 3 juta kali.

"Neng, nggak pernah gampar duluan. Dia gampar Neng berkali-kali sampai sakit rahang gara-gara dia," ucap Agya dikutip dari akun TikTok @agyaaaa, Kamis (10/7/2025).

Dalam keterangan tertulisnya, Mike pun membantah tudingan Agya. Dia justru mengaku kalau dirinyalah yang telah berkali-kali mendapatkan kekerasan fisik hingga teror psikologis dari wanita tersebut.

Bahkan, dalam suatu pertengkaran, Agya pernah memegang benda tajam. Sang aktor menilai tudingan itu sudah merugikan pihaknya baik secara finansial dan material.