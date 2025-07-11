Ahmad Dhani Klaim Dapat Dukungan Verrell Bramasta untuk Polisikan Psikolog Lita Gading

JAKARTA - Ahmad Dhani mengklaim, keputusannya melaporkan psikolog Lita Gading mendapat dukungan dari Verrell Bramasta, rekan sesama artis yang juga menjabat sebagai anggot DPR.

Dia mengaku, akan menemui Verrell untuk membahas permasalahan tersebut. Namun detail apa yang akan dibicarakan masih dirahasikan founder Dewa 19 itu.

Ahmad Dhani memastikan, Verrell Bramasta mendukung aksinya mendapatkan keadilan untuk sang putri. "Intinya, dia mendukung lah," tuturnya saat ditemui di Polda Metro Jaya, pada 10 Juli 2025.

Ahmad Dhani Klaim Dapat Dukungan Verrell Bramasta untuk Polisikan Psikolog Lita Gading. (Foto: Instagram/@dhaniperwakilanrakyat)

Tak hanya dirinya, musisi 53 tahun itu mengungkapkan, putra sulungnya, Al Ghazali juga geram dengan kelakuan Lita Gading yang membully adiknya di media sosial.

"Awalnya, malah Al yang mau laporin tuh. Tapi ternyata enggak bisa. Karena laporan harus dibuat oleh walinya (orangtua) langsung," kata founder Dewa 19 tersebut.

Karena itu, suami Alyssa Daguise itu memilih menjadi saksi dalam laporan sang ayah. "Apabila dibutuhkan, Al siap menjadi saksi," tutur Aldwin Rahadian, kuasa hukum Ahmad Dhani.