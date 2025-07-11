Hot Gossip: Ahmad Dhani Polisikan Lita Gading, Chikita Meidy Gugat Cerai Suami

JAKARTA - Hot Gossip Okezone pagi ini (11/7/2025) diisi oleh tiga berita populer tentang Ahmad Dhani, Moon Taeil, hingga Chikita Meidy.

Pertama, kabar dari Ahmad Dhani yang akhirnya resmi melaporkan psikolog sekaligus content creator Lita Gading ke Polda Metro Jaya, pada 10 Juli 2025.

Founder Dewa 19 itu melaporkan Lita atas dugaan pelanggaran hak anak dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang melibatkan putrinya, SA.

Lita Gading diduga melakukan eksploitasi dan kekerasan psikis terhadap SA yang memicu perundungan pada sang anak. Hal itu berdampak pada kesehatan mental SA.

Jika terbukti bersalah, maka sang psikolog terancam 5 tahun penjara sesuai Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, Moon Taeil menerima vonis penjara 3 tahun 6 bulan atas kasus pemerkosaan berat dalam sidang yang digelar pada 10 Juli 2025. Atas vonis itu, mantan personel NCT itu langsung ditahan.

Selain penjara, hakim juga mengharuskan Taeil untuk menjalani training kekerasan seksual selama 40 jam dan tak diizinkan berada di institusi yang melibatkan anak dan remaja.

Kasus pemerkosaan itu terjadi pada Juni 2024. Kala itu, Moon Taeil dan dua rekannya, membawa pulang perempuan berkewarganegaraan asing yang tengah mabuk.

Korban yang tak sadarkan diri kemudian dibawa ke rumah salah satu terdakwa dan diperkosa. Akibat peristiwa itu, korban mengalami trauma berat.

