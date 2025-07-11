Advertisement
HOT GOSSIP

Hot Gossip: Ahmad Dhani Polisikan Lita Gading, Chikita Meidy Gugat Cerai Suami

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |06:30 WIB
JAKARTA - Hot Gossip Okezone pagi ini (11/7/2025) diisi oleh tiga berita populer tentang Ahmad Dhani, Moon Taeil, hingga Chikita Meidy.

Pertama, kabar dari Ahmad Dhani yang akhirnya resmi melaporkan psikolog sekaligus content creator Lita Gading ke Polda Metro Jaya, pada 10 Juli 2025.

Founder Dewa 19 itu melaporkan Lita atas dugaan pelanggaran hak anak dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang melibatkan putrinya, SA. 

Hot Gossip: Ahmad Dhani Lapor KPAI, Dara Arafah Kena Doxxing
Ahmad Dhani resmi laporkan piskolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya. pada 10 Juli 2025. (Foto: YouTube/Ahmad Dhani dalam Berita) 

Lita Gading diduga melakukan eksploitasi dan kekerasan psikis terhadap SA yang memicu perundungan pada sang anak. Hal itu berdampak pada kesehatan mental SA.

Jika terbukti bersalah, maka sang psikolog terancam 5 tahun penjara sesuai Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Kedua, Moon Taeil menerima vonis penjara 3 tahun 6 bulan atas kasus pemerkosaan berat dalam sidang yang digelar pada 10 Juli 2025. Atas vonis itu, mantan personel NCT itu langsung ditahan.

Selain penjara, hakim juga mengharuskan Taeil untuk menjalani training kekerasan seksual selama 40 jam dan tak diizinkan berada di institusi yang melibatkan anak dan remaja. 

Kasus Kejahatan Seksual Moon Taeil Resmi Dilimpahkan ke Kejaksaan
Moon Taeil dipenjara selama 3 tahun 6 bulan atas kasus pemerkosaan berat. (Foto: Dispatch)

Kasus pemerkosaan itu terjadi pada Juni 2024. Kala itu, Moon Taeil dan dua rekannya, membawa pulang perempuan berkewarganegaraan asing yang tengah mabuk. 

Korban yang tak sadarkan diri kemudian dibawa ke rumah salah satu terdakwa dan diperkosa. Akibat peristiwa itu, korban mengalami trauma berat.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

