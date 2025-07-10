Tersandung Kasus Asusila Anak, Vadel Badjideh: Buat Introspeksi Jadi Lebih Baik

JAKARTA - Terdakwa kasus asusila anak di bawah umur, Vadel Badjideh mengaku mengambil pelajaran dari proses sidang yang berlangsung.

Bagi selebgram dan dancer ini, kasus dugaan asusila anak Nikita Mirzani memberikan pembelajaran yang berharga untuk hidupnya.

Dia pun memilih untuk introspeksi diri atas kesalahan yang dilakukan terhadap anak Nikita Mirzani selaku korban.

"Ya itu buat introspeksi Vadel supaya jadi lebih baik buat ke depannya," tutur Vadel Badjideh di PN Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025).

Setelah minta maaf dan mengakui perbuatannnya dihadapan publik, Vadel kini mengaku bakal lebih pasrah menjalani kasus tersebut.