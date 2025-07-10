Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tersandung Kasus Asusila Anak, Vadel Badjideh: Buat Introspeksi Jadi Lebih Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |21:01 WIB
Tersandung Kasus Asusila Anak, Vadel Badjideh: Buat Introspeksi Jadi Lebih Baik
Vadel Badjideh
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa kasus asusila anak di bawah umur, Vadel Badjideh mengaku mengambil pelajaran dari proses sidang yang berlangsung.

Bagi selebgram dan dancer ini, kasus dugaan asusila anak Nikita Mirzani memberikan pembelajaran yang berharga untuk hidupnya.

Dia pun memilih untuk introspeksi diri atas kesalahan yang dilakukan terhadap anak Nikita Mirzani selaku korban. 

"Ya itu buat introspeksi Vadel supaya jadi lebih baik buat ke depannya," tutur Vadel Badjideh di PN Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025). 

Setelah minta maaf dan mengakui perbuatannnya dihadapan publik, Vadel kini mengaku bakal lebih pasrah menjalani kasus tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176039//amanda_manopo_menikah-g5sq_large.jpg
Souvenir Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin: Parfum Armani hingga TV 32 Inch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176028//nikita_mirzani-IKza_large.jpg
Asisten Nikita Mirzani Santai Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar: Tahu Gitu, Diperas Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176016//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-fpA0_large.jpg
Dearly Djoshua Buka Suara usai Ari Lasso Ramai Dihujat: Dia Tak Pernah Kasar sama Aku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3175988//amanda_manopo-pBx5_large.jpg
Amanda Manopo Bantah Menikah Dadakan: Kami Hanya Pengin Private Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175959//amanda_manopo-DzXP_large.jpg
Ternyata, Kenny Austin Lamar Amanda Manopo di Merbabu dengan Cincin Berlian Seharga Rp589 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175927//amanda_manopo-mnlD_large.jpg
Amanda Manopo Tulis Pesan Haru untuk Ibu di Hari Pernikahan: Wish You Here 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement