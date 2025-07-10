Kembali Minta Maaf, Vadel Badjideh Pasrah Ikuti Proses Sidang Asusila Anak Nikita Mirzani

JAKARTA - Terdakwa kasus asusila anak di bawah umur, Vadel Badjideh tak membantah semua keterangan dari saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025).

Selebgram dan dancer itu mengaku pasrah menjalani semua agenda sidang, dan menggunakan momentum ini sebagai instropeksi diri.

Kuasa hukum Vadel Badjideh, Oya Abdulmalik, menjelaskan dua saksi yang didatangkan JPU yakni dua asisten rumah tangga (ART) dari LM. Mereka dinilai mengetahui awal mula kedekatan dan duduk permasalahan yang ada karena pernah tinggal bersama korban.

"Keterangan para saksi tidak ada yang kami bantah karena mereka menyampaikan apa yang mereka tahu," tutur Oya.

"Ini kan sidang tertutup, jadi saya tidak bisa menjelaskan keterangan mereka, tapi saya boleh sampaikan sidang berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semakin terang benderang," tandasnya.