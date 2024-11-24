7 Artis Cantik Pernah Jadi Pasangan Nicholas Saputra dalam Film, Nomor 7 Diisukan Pacaran

7 Artis Cantik Pernah Jadi Pasangan Nicholas Saputra dalam Film, Nomor 7 Diisukan Pacaran. (Foto: Mariana Renata/Instagram/@marianardantec)

JAKARTA - Artis cantik pernah jadi pasangan Nicholas Saputra dalam film akan diulas dalam artikel ini. Nicholas dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan bakat akting luar biasa dan fisik mempesona.

Dia pertama kali mencuri perhatian lewat perannya dalam film Ada Apa dengan Cinta (AADC), pada 2002. Sejak itu, ia sering dipasangkan dengan aktris-aktris cantik berbakat, dengan chemistry ciamik.

1.Dian Sastrowardoyo

Dian Sastrowardoyo merupakan lawan main Nicholas Saputra dalam film Ada Apa dengan Cinta. Dalam film tersebut, Dian berperan sebagai Cinta, seorang remaja SMA yang terjebak dalam dilema antara sahabat atau jatuh cinta pada Rangga, yang diperankan oleh Nicholas.

Artis Cantik Pernah Jadi Pasangan Nicholas Saputra dalam Film. (Foto: Dian Sastro/Instagram/@therealdisastr)

Chemistry mereka dalam film tersebut membuat popularitas mereka melambung dan masuk daftar artis kelas A Indonesia. Tak hanya di AADC, mereka kembali adu akting dalam film Aruna dan Lidahnya serta film pendek Drupadi.

2.Wulan Guritno

Artis cantik pernah jadi pasangan Nicholas Saputra dalam film selanjutnya adalah Wulan Guritno. Mereka beradu akting dalam film Gie, yang menceritakan kisah aktivis dan pecinta alam, Soe Hok Gie, yang diperankan oleh Nicholas.

Artis Cantik Pernah Jadi Pasangan Nicholas Saputra dalam Film. (Foto: Wulan Guritno/Instagram/@wulanguritno)

Wulan Guritno berperan sebagai Sinta, teman dekat dan rekan seperjuangan Gie dalam film tersebut. Menariknya, kedua aktor tersebut juga memiliki beberapa adegan mesra, termasuk melakoni scene ciuman.

3.Ariel Tatum

Ariel Tatum menjadi pasangan Nicholas dalam film Sayap-Sayap Patah yang dirilis pada 2022. Film tersebut diangkat dari kisah nyata kerusuhan Mako Brimob pada 2018. Dalam film tersebut, Nicholas berperan sebagai Adji, anggota Densus 88 yang harus meninggalkan sang istri, Nani (Ariel Tatum) demi tugas.

Artis Cantik Pernah Jadi Pasangan Nicholas Saputra dalam Film. (Foto: Ariel Tatum/Instagram/@arieltatum)

Lakon sebagai suami istri membuat Nicholas dan Ariel harus melakoni beberapa adegan mesra. Tak hanya di depan kamera, chemistry kedua aktor ini juga terlihat sepanjang promosi film Sayap-Sayap Patah. Mereka bahkan diduga memiliki kedekatan khusus akibat terlalu mesra.

4.Eva Celia

Artis cantik pernah jadi pasangan Nicholas Saputra dalam film selanjutnya adalah Eva Celia. Mereka didapuk sebagai pasangan dalam film Pendekar Tongkat Emas pada 2014.

Artis Cantik Pernah Jadi Pasangan Nicholas Saputra dalam Film. (Foto: Eva Celia/Instagram/@evacelia)

Dalam film tersebut, Nicholas berperan sebagai Elang, seorang pendekar yang mengajarkan jurus lingkar bumi kepada Dara (Eva Celia). Chemistry Nicholas dan Eva dalam film ini berhasil mencuri perhatian penonton.