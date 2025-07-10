Advertisement
HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Tantang Maia Tanggapi Video Kompilasi Fitnah: Ini Pembuktian ke Masyarakat

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |14:05 WIB
Ahmad Dhani Tantang Maia Tanggapi Video Kompilasi Fitnah: Ini Pembuktian ke Masyarakat
Ahmad Dhani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani buka suara terkait unggahan videonya yang menuduh mantan istrinya Maia Estianty melakukan fitnah.

Menurut Dhani, dirinya hanya menunggu tanggapan dari Maia terkait video dari dirinya. Bahkan, Dhani menyebut, jika Maia tak menanggapi video darinya, apa yang dikatakan dalam unggahan itu benar adanya.

"Kita lihat nanti saja. Kita lihat apakah Maia akan membantah atau tidak. Kalau tidak bantah, berarti fitnah dong?" ujar Dhani di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025). 

Di sisi lain, Dhani menegaskan tak dendam dengan Maia meski belakangan dirinya terkesan mengungkit masa lalu dari video dugaan kompilasi fitnah Maia. 

"Nggak ada dendam. Ini pembuktian ke masyarakat. Saya hanya menjawab narasi yang sudah ada," katanya. 

Halaman:
1 2
