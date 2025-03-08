Zaskia Adya Mecca Sediakan Takjil di Masjid Al Aqsa, Tak Sabar Kembali ke Palestina

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca berencana kembali ke Palestina tahun ini untuk melanjutkan misi kemanusiaannya. Saat ini, istri Hanung Bramantyo itu tengah mengurus visa agar bisa segera berangkat ke sana.

"InsyaAllah dalam tahun ini lagi urus visa, lagi mau berangkat ke sana," ujar Zaskia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Zaskia bersama sahabatnya, Indadari, tetap aktif dalam membantu warga Palestina. Salah satu upaya mereka adalah menyediakan menu berbuka puasa selama satu bulan penuh di kawasan Masjid Al Aqsa.

"Alhamdulillah, satu bulan penuh kita menyiapkan iftar di kawasan Masjidil Aqsa. Semua iftar yang dilakukan di Dome of the Rock itu berasal dari Indonesia dan tim aku serta Indadari. Gak ada dari negara lain, kalian boleh cek. Ini sudah tahun kedua kita melakukan ini," jelasnya.

Selain menyediakan makanan berbuka, Zaskia juga berencana membangun fasilitas lain di Palestina. Setelah sukses membangun masjid, kini ia ingin membangun mushola serta fasilitas medis yang bisa digunakan warga sekitar.