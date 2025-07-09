Keputusan Lee Si Young Hamil setelah Bercerai Picu Pro dan Kontra

SEOUL - Lee Si Young mengumumkan tengah hamil anak kedua, pada 8 Juli 2025. Menariknya, aktris Boys Before Flowers itu kembali hamil setelah resmi bercerai awal tahun 2025.

“Alasanku mengumumkan ini karena aku tak ingin ada spekulasi dan kesalahpahaman di masa depan,” ujarnya seperti dikutip dari Instagram, pada Rabu (9/7/2025).

Lee Si Young menjelaskan, saat dirinya hamil anak pertama 8 tahun lalu banyak penyesalan yang dirasakannya. Dia menghabiskan waktunya sebagai ibu dengan negativity dan rasa cemas.

“Karena itu, aku berjanji, jika diberi kesempatan untuk memiliki anak kedua, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kali,” tuturnya menambahkan.

Keputusan Lee Si Young Hamil setelah Bercerai Picu Pro dan Kontra. (Foto: Instagram/@leesiyoung38)

Saat masih menikah dengan pengusaha Cho Seong Hyun, Lee Si Young mengaku, mempersiapkan diri untuk memiliki anak kedua lewat prosedur bayi tabung.

Alasan itulah yang membuat dia dan sang mantan suami membekukan beberapa embrio mereka yang sukses melewati pembuahan. “Namun kemudian kami malah membahas perceraian,” tuturnya.

Setelah status hukum perceraian mereka selesai, Lee Si Young mengetahui bahwa masa simpan embrio selama 5 tahun pun mendekati masa kadaluarsa. Dia pun harus mengambil keputusan cepat.

“Tepat sebelum embrio itu dibuang, aku memutuskan untuk menanamnya. Meski mantan suamiku tidak setuju, aku memastikan akan menanggung keputusan ini sendiri,” ujarnya.

Lee Si Young menegaskan, alasannya mengambil keputusan itu karena dia begitu mendambakan punya anak kedua. Selain itu, dia juga tak tega membuang embrio tersebut.

“Bahkan di masa-masa sulit pernikahanku, satu-satunya yang membuatku tetap bertahan adalah anak. Jeong Yoon mengisi hidupku dengan harapan, kebahagiaan, dan inspirasi,” tuturnya.

Lee Si Young mengaku, sudah siap mental menghadapi berbagai tantangan dalam membesarkan anaknya seorang diri. Sehingga tidak akan ada penyesalan di masa depan.

Aktris 43 tahun itu mengaku, menerima dengan lapang dada atas semua kritik atas keputusannya. Namun dia berjanji, akan menjadi orangtua tunggal yang lebih bertanggung jawab ke depannya.