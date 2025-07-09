Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keputusan Lee Si Young Hamil setelah Bercerai Picu Pro dan Kontra

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |07:46 WIB
Keputusan Lee Si Young Hamil setelah Bercerai Picu Pro dan Kontra
Keputusan Lee Si Young Hamil setelah Bercerai Picu Pro dan Kontra. (Foto: Instagram/@leesiyoung38)
A
A
A

SEOUL - Lee Si Young mengumumkan tengah hamil anak kedua, pada 8 Juli 2025. Menariknya, aktris Boys Before Flowers itu kembali hamil setelah resmi bercerai awal tahun 2025.

“Alasanku mengumumkan ini karena aku tak ingin ada spekulasi dan kesalahpahaman di masa depan,” ujarnya seperti dikutip dari Instagram, pada Rabu (9/7/2025). 

Lee Si Young menjelaskan, saat dirinya hamil anak pertama 8 tahun lalu banyak penyesalan yang dirasakannya. Dia menghabiskan waktunya sebagai ibu dengan negativity dan rasa cemas. 

“Karena itu, aku berjanji, jika diberi kesempatan untuk memiliki anak kedua, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kali,” tuturnya menambahkan. 

Lee Si Young Pertimbangkan Bintangi Drama Remake The Mentalist
Keputusan Lee Si Young Hamil setelah Bercerai Picu Pro dan Kontra. (Foto: Instagram/@leesiyoung38)

Saat masih menikah dengan pengusaha Cho Seong Hyun, Lee Si Young mengaku, mempersiapkan diri untuk memiliki anak kedua lewat prosedur bayi tabung. 

Alasan itulah yang membuat dia dan sang mantan suami membekukan beberapa embrio mereka yang sukses melewati pembuahan. “Namun kemudian kami malah membahas perceraian,” tuturnya. 

Setelah status hukum perceraian mereka selesai, Lee Si Young mengetahui bahwa masa simpan embrio selama 5 tahun pun mendekati masa kadaluarsa. Dia pun harus mengambil keputusan cepat. 

“Tepat sebelum embrio itu dibuang, aku memutuskan untuk menanamnya. Meski mantan suamiku tidak setuju, aku memastikan akan menanggung keputusan ini sendiri,” ujarnya.

Pacari Bos Restoran, Lee Si Young Sanggah Isu Menikah
Keputusan Lee Si Young Hamil setelah Bercerai Picu Pro dan Kontra. (Foto: Instagram/@leesiyoung38)

Lee Si Young menegaskan, alasannya mengambil keputusan itu karena dia begitu mendambakan punya anak kedua. Selain itu, dia juga tak tega membuang embrio tersebut.

“Bahkan di masa-masa sulit pernikahanku, satu-satunya yang membuatku tetap bertahan adalah anak. Jeong Yoon mengisi hidupku dengan harapan, kebahagiaan, dan inspirasi,” tuturnya.

Lee Si Young mengaku, sudah siap mental menghadapi berbagai tantangan dalam membesarkan anaknya seorang diri. Sehingga tidak akan ada penyesalan di masa depan.

Aktris 43 tahun itu mengaku, menerima dengan lapang dada atas semua kritik atas keputusannya. Namun dia berjanji, akan menjadi orangtua tunggal yang lebih bertanggung jawab ke depannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/33/3159879/lee_si_young-ULzD_large.jpg
Lee Si Young Panen Hujatan Imbas Touring Moge saat Hamil 7 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123306/lee_si_young-QhWu_large.jpg
Aktris Lee Si Young Gugat Cerai Suami setelah 8 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/13/33/1735567/hamil-14-minggu-lee-si-young-akan-dinikahi-pengusaha-restoran-R7OJvXJR5L.jpg
Hamil 14 Minggu, Lee Si Young Akan Dinikahi Pengusaha Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/12/33/1734323/pacari-bos-restoran-lee-si-young-sanggah-rumor-menikah-o9a2j8WwkM.jpg
Pacari Bos Restoran, Lee Si Young Sanggah Isu Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175781//guli_nazha-S6E5_large.jpg
Siapa Guli Nazha, Satu-satunya Perempuan yang Difollow Ji Chang Wook di Instagram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174400//hyuna-jp3T_large.jpg
HyunA Tanggapi Kritik Pedas Warganet Soal Berat Badannya, Fans Khawatir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement