Aktris Lee Si Young Gugat Cerai Suami setelah 8 Tahun Menikah

Aktris Lee Si Young Gugat Cerai Suami setelah 8 Tahun Menikah. (Foto: MNC Media)

SEOUL - Aktris Lee Si Young menggugat cerai Jo Seung Hyun, setelah 8 tahun pernikahan. Kabar kurang menyenangkan itu diumumkan agensi sang aktris, ACE FACTORY, pada 17 Maret 2025.

“Lee Si Young dan Jo Seung Hyun memilih bercerai atas dasar kesepakatan bersama,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Newsen, pada Senin (17/3/2025).

Sayang, ACE FACTORY enggan memberikan penjelasan lebih detail terkait alasan sang aktris memilih untuk bercerai.

Aktris Lee Si Young Gugat Cerai Suami setelah 8 Tahun Menikah. (Foto: KAMA Studio)

“Karena ini permasalahan pribadi sang aktris, kami tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi,” kata agensi itu menambahkan.

Lee Si Young menggelar pernikahan eksklusif dengan pengusaha restoran Jo Seung Hyun yang lebih tua 9 tahun darinya di sebuah hotel di Seoul, Korea Selatan, pada 30 September 2017.

Momen bahagia sang aktris kala itu dimeriahkan oleh penyanyi Gummy, Huh Gak, dan DJ DOC. Sekitar 4 bulan kemudian, tepatnya pada 7 Januari 2018, Lee Si Young melahirkan bayi laki-laki di sebuah rumah sakit di Seoul.*

