Lee Si Young Panen Hujatan Imbas Touring Moge saat Hamil 7 Bulan

SEOUL - Aktris Lee Si Young kembali menuai kontroversi dan komentar pedas netizen imbas unggahannya di media sosial.

Pada 1 Agustus 2025, dia membagikan foto dan video setelah menyelesaikan tur motor gede (moge) sejauh 200 kilometer di Long Island, New York, Amerika Serikat.

Dalam salah satu foto unggahannya, Lee Si Young tersenyum semringah ke arah kamera. Dia mengenakan kaus hitam lengan panjang dengan celana flare pants berbahan denim dan sepatu boots hitam.

Aktris Boys Before Flower tersebut mengatakan, itu merupakan pengalaman pertamanya touring moge jarak jauh. Namun berkat cuaca yang mendukung, dia bisa menyelesaikan perjalanan dengan baik.

"Aku tak pernah membayangkan bisa menyelesaikan touring sejauh 200 kilometer di usia kandunganku yang memasuki usia 7 bulan," katanya dikutip dari akun Instagram @leesiyoung38, Sabtu (2/8/2025).

Lee Si Young Panen Hujatan Imbas Touring Moge saat Hamil 7 Bulan. (Foto: Instagram/@leesiyoung38)

Lee Si Young menambahkan, "Ternyata menunggangi Harley Davidson saat hamil merupakan pengalaman yang sangat luar biasa."

Dalam penutup caption unggahannya, aktris 43 tahun tersebut mengaku, belum mempersiapkan kebutuhan untuk bayinya jelang melahirkan.

"Aku belum membiayai kebutuhan bayi apapun. Setelah kembali ke Korea, sepertinya aku harus sudah mulai mencicil kebutuhan bayi," ungkapnya.

Unggahan Lee Si Young itu kemudian ramai dikomentari warganet yang sebagian besar mengkritik keputusannya touring menggunakan moge saat hamil tua.

"Hamil 7 bulan tapi masih berkeliaran seperti itu?! Apa dia sudah gila? Kecelakaan sepeda motor kan bisa menimbulkan luka serius," ungkap seorang netizen.