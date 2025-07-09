Cholil Mahmud Minta Musisi Tak Aji Mumpung soal Riders: Seperlunya Saja

Cholil Mahmud Minta Musisi Tak Aji Mumpung soal Riders: Seperlunya Saja. (Foto: Instagram/@cassandra_darmawan)

JAKARTA - Cholil Mahmud, vokalis dan gitaris Efek Rumah Kaca (ERK) turut berkomentar tentang fenomena riders para musisi yang kerap dijadikan ajang ‘aji mumpung’ pada event organizer (EO).

Cholil tak setuju jika musisi mengajukan riders yang merepotkan dengan alasan penunjang aksi panggung.

“Sebenarnya, kita bisa menilai keberlangsungan karier seorang musisi/band dari riders mereka,” kata sang vokalis saat ditemui awak media di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2025.

Bagi Cholil Mahmud dan Efek Rumah Kaca penting menjalin hubungan baik dengan semua pihak, termasuk event organizer. Karena itu, perlu bagi musisi memudahkan pekerjaan semua orang, termasuk para EO.

“Saya tidak peduli, Efek Rumah Kaca itu dikategorikan band baru atau lama. Tapi bagi kami, merepotkan EO itu tidak membawa manfaat. Mengajukan riders pun seperlunya saja,” tuturnya.