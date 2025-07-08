Sinopsis Series EDI (Ejakulasi Dini) Episode 1: Junior Roberts Nekat ke Mangga Besar!

JAKARTA – Series VISION+ Originals berjudul EDI (Ejakulasi Dini) memulai episode perdananya dengan cerita yang khas dan komedi.

Mengangkat tema pubertas, krisis keluarga, dan edukasi seks dalam balutan komedi, episode pertama memperkenalkan kita pada kehidupan Edi yang penuh liku.

Edwardiantama Lesmana, atau EDI (Junior Roberts), remaja 18 tahun yang tengah berada di puncak masa pubertas, diam-diam menyimpan rasa pada gurunya sendiri, Bu Julia (Naomi Zaskia).

Sosok sang guru yang cantik dan seksi membuat Edi kerap dilanda fantasi yang tak tertahankan. Namun, di tengah gejolak remajanya, Edi juga harus berhadapan dengan dinamika rumah tangga orang tuanya.

Sang ibu, Anindita (Hannah Al Rashid), merahasiakan kondisi kesehatan sang ayah, Dormansyah

(Ernest Samudra), yang mengalami masalah. Anin terus menutupi fakta tersebut dari Edi, tapi diam-diam merasa suaminya mulai menjauh dan bahkan curiga berselingkuh.

Bersama sahabat setianya, Samson (Fajar Sad Boy), Edi merencanakan petualangan ke dunia malam, tepatnya ke Mangga Besar, yang mereka sebut “Mabes” untuk mewujudkan rencana nekat itu, Edi pun mencuri kartu kredit sang ayah tanpa izin.