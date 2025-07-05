Vision+ Rilis EDI (Ejakulasi Dini), Series Komedi dengan Edukasi Seks

JAKARTA - Vision+ resmi merilis original series EDI (Ejakulasi Dini), mulai 4 Juli 2025. Series karya Sukhdev Singh ini bercerita tentang Edi (Junior Roberts), remaja yang sedang mengalami pubertas.

Di tengah imajinasi dan rasa penasarannya tentang seks, Edi juga harus menghadapi keluarganya yang sulit diajak bicara. Kehidupan Edi semakin seru ketika bertemu Nataya (Sandrinna Michelle), siswi pindahan dari Amerika Serikat.

Series dengan delapan episode ini mencoba membahas hal-hal yang dianggap tabu. “Dengan pendekatan yang jujur dan menghibur, kami harap series ini bisa menjadi jembatan antargenerasi untuk saling memahami,” ujar Thaleb Wahjudi, Head of Production Vision+.

Series ini menyasar Gen Z dan early millennials, khususnya mereka yang tumbuh dalam era dengan banyak pertanyaan tentang cinta dan identitas diri.

Tak hanya itu, EDI (Ejakulasi Dini) juga relevan bagi orangtua dan pendidik yang ingin memahami cara berkomunikasi secara sehat dengan anak muda.

Semua episodenya bisa dinikmati eksklusif dengan berlangganan Vision+ Premium Movies Rp35.000. Unduh Vision+ lewat App Store dan Play Store atau Anda bisa mengakses laman www.visionplus.id untuk informasi selengkapnya.**

(SIS)