Streaming Series Remaja EDI (Ejakulasi Dini) di VISION+ Lebih Praktis dengan MyTelkomsel

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |16:54 WIB
JAKARTA – VISION+ kembali menghadirkan original series yang beda dari biasanya. Kali ini, series berjudul EDI (Ejakulasi Dini) mengangkat isu-isu yang selama ini dianggap tabu tapi dekat
dengan kehidupan sehari-hari, khususnya remaja dan keluarga.

Siap-siap ketawa, mikir, dan baper. Streaming dengan klik di sini.

EDI (Ejakulasi Dini) mengikuti kisah Edi, remaja 17 tahun yang sedang mengalami masa pubertas
penuh gejolak. 

Di sisi lain, ayahnya, Dorman, juga diam-diam menghadapi konflik rumah tangga yang gak kalah rumit. 
Masalah semakin seru saat hadir Nataya, cewek baru yang baru pindah dari Amerika. Ia gak segan menghadapi cowok-cowok bandel seperti Edi dan sahabatnya Panji.

Menggandeng deretan bintang muda dan senior yang mumpuni, series EDI (Ejakulasi Dini) dibintangi oleh Sandrinna Michelle, Junior Roberts, Cindy Nirmala, Tyo Pakusadewo, Fajar Sadboy, hingga Naomi Zaskia. 
Dengan karakter-karakter yang kuat dan penuh dinamika, para pemeran menghadirkan warna unik dalam setiap episodenya. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat sisi komedi dan keseruan dari cerita, tapi juga membuat series ini terasa dekat dan
hidup.

