HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Kecewa Berat, Reza Gladys Tak Hadir dalam Mediasi Gugatan Rp100 Miliar

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:07 WIB
A
A
A

JAKARTANikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025). Sidang kali ini mengagendakan mediasi atas gugatan wanprestasi senilai Rp100 miliar yang dia layangkan terhadap dokter Reza Gladys.

Sebelumnya, majelis hakim telah memberikan izin kepada Nikita untuk menghadiri proses mediasi tersebut, meski dirinya masih menjalani proses hukum dalam kasus pidana terpisah.

Sayangnya, mediasi yang diharapkan bisa menjadi jalan tengah justru berujung kekecewaan. Reza Gladys selaku tergugat tak hadir dalam mediasi yang digelar hari ini.

Jaksa Tolak Eksepsi Nikita Mirzani dalam Kasus Pemerasan dan Pengancaman Reza Gladys
Nikita Mirzani Kecewa Berat, Reza Gladys Tak Hadir dalam Mediasi Gugatan Rp100 Miliar (Foto: Okezone)

"Hasil mediasinya tidak berjalan dengan baik karena si Reza tidak hadir, padahal seharusnya dia diwajibkan hadir. Terus lawyernya juga nggak bisa menjelaskan wanprestasi itu apa, muter-muter terus. Ya maklum, namanya juga udah aki-aki," sindir Nikita Mirzani saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Nikita menyebut proses mediasi berlangsung alot. Ia merasa pengacara Reza justru berbelit-belit dan tidak mampu menjelaskan poin-poin penting dari gugatan tersebut.

"Tadi saya ditanya sama lawyernya yang nyerocos melulu itu. Saya tanya arti dari WhatsApp-nya Reza ke Mail, 'Mail tolong ingatkan sebelum satu tahun diperpanjang', dia nggak bisa jawab. Jadi kalian artikan aja sendiri," jelas Nikita.

Meski kini tengah menjalani penahanan, Nikita tetap ingin menyelesaikan proses hukum ini secara terbuka dan tegas menantikan pembuktian di persidangan.

"Saya sih ya udahlah, udah ditahan juga. Tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa," ujarnya.

 

