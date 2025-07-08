Bongkar Dugaan Perselingkuhan Putra Siregar, Septia Yetri Opani : Tahu Diri, Itu Suami Orang!

Bongkar Dugaan Perselingkuhan Putra Siregar, Septia Yetri Opani : Tahu Diri, Itu Suami Orang! (Foto: IG Putra Siregar)

JAKARTA - Putra Siregar dan Septia Yetri Opani tengah menjadi perbincangan netizen. Septi diketahui mengungkap dugaan perselingkuhan sang suami melalui media sosial.

Melalui akun @septiasiregar17, Septi menceritakan keluh kesahnya dalam unggahan tulisan di Instagram Story.

Awalnya, dia mengungkap pemicu timbulnya kecemburuan lantaran perbedaan sikap Putra Siregar yang terjadi belakangan ini. Dia menilai, Putra justru lebih peduli kepada karyawan ketimbang sang istri.

"Perhatian ke karyawan, lalai ke keluarga sendiri. Apapun ku serahkan sama Allah. Karyawan kaya istri, istri kaya janda. Biaya sakit hati itu mahal ya, harus keluar rumah biar nggak stress tapi keluar juga butuh biaya," tulis Septia Yetri Opani dikutip Selasa (8/7/2025).

"Istri yang sudah bercerita itu tandanya sudah tidak tahan. Kok jalan-jalan terus? Iya iyalah di rumah terus GILA nanti," lanjutnya dalam postingan lain.

Septia mengaku sikap ini sebagai bentuk ketidaktahanan mentalnya melihat kelakuan Putra. Dia mengklaim masalah rumah tangganya itu sudah diketahui oleh beberapa pihak, hanya saja mereka disebut memilih bungkam demi uang.

"Aku cuma sudah nggak tahan, itu saja. Selama ini aku tahan, aku diam. Mereka pada tahu, tapi demi uang semua dia. Harusnya kalau sudah tidak mau lepaskan," katanya.

Dalam unggahan terakhir, Septia membongkar dugaan perselingkuhan Putra Siregar melalui sebuah foto.