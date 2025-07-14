5 Kontroversi Putra Siregar, Terbaru Tersandung Isu Perselingkuhan

JAKARTA – Putra Siregar dikenal luas sebagai pengusaha muda sukses di bidang penjualan gadget. Namun, namanya tak lepas dari sorotan publik lantaran sejumlah kontroversi yang menimpanya.

Seperti diketahui, Putra Siregar merupakan pemilik usaha PS Store, yang kerap memberikan motivasi mengenai kesuksesan. Dibalik kesuksesan, berbagai kasus hukum membuat citra tersebut mulai tercoreng.

Berikut ini deretan kontroversi yang pernah menyeret Putra Siregar, seperti dirangkum dari berbagai sumber:

5 Kontroversi Putra Siregar, Terbaru Tersandung Isu Perselingkuhan (Foto: IG Putra)

1. Terjerat Kasus Pajak atas Barang Ilegal

Pada 2021, Putra Siregar sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia diduga menjual ponsel ilegal tanpa membayar bea masuk dan pajak negara.

Saat itu, PS Store dikabarkan mengimpor produk-produk elektronik dari luar negeri secara tidak sah. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Tapi, Putra membantah telah melakukan pelanggaran hukum secara sengaja.

Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas terhadap bos PS Store, Putra Siregar bin Imran Siregar.

2. Kasus Dugaan Penganiayaan

Pada 2022, nama Putra Siregar kembali mencuat usai dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan. Ia diduga melakukan pemukulan terhadap seorang pria di sebuah kafe bersama rekannya, Rico Valentino.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran rekaman CCTV insiden tersebut tersebar luas di media sosial. Setelah proses hukum berjalan, keduanya ditahan oleh pihak kepolisian dan sempat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Dilaporkan Istri atas Dugaan KDRT

Konflik rumah tangga Putra Siregar dan istrinya, Septia Yetri Opani, menjadi konsumsi publik pada 2023. Septia melaporkan Putra ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Laporan tersebut dilayangkan setelah Septia mengaku mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Namun, tak lama berselang, Septia mencabut laporan tersebut dan menyatakan ingin menyelamatkan rumah tangganya demi anak-anak mereka.

Kendati begitu, kasus ini menambah daftar kontroversi yang melekat pada sosok Putra Siregar.