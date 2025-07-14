Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Kontroversi Putra Siregar, Terbaru Tersandung Isu Perselingkuhan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |17:11 WIB
5 Kontroversi Putra Siregar, Terbaru Tersandung Isu Perselingkuhan
5 Kontroversi Putra Siregar, Terbaru Tersandung Isu Perselingkuhan (Foto: IG Putra)
A
A
A

JAKARTA Putra Siregar dikenal luas sebagai pengusaha muda sukses di bidang penjualan gadget. Namun, namanya tak lepas dari sorotan publik lantaran sejumlah kontroversi yang menimpanya.

Seperti diketahui, Putra Siregar merupakan pemilik usaha PS Store, yang kerap memberikan motivasi mengenai kesuksesan. Dibalik kesuksesan, berbagai kasus hukum membuat citra tersebut mulai tercoreng. 

Berikut ini deretan kontroversi yang pernah menyeret Putra Siregar, seperti dirangkum dari berbagai sumber:

Putra Siregar dan Septia Yetri
5 Kontroversi Putra Siregar, Terbaru Tersandung Isu Perselingkuhan (Foto: IG Putra)

1. Terjerat Kasus Pajak atas Barang Ilegal

Pada 2021, Putra Siregar sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia diduga menjual ponsel ilegal tanpa membayar bea masuk dan pajak negara. 

Saat itu, PS Store dikabarkan mengimpor produk-produk elektronik dari luar negeri secara tidak sah. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Tapi, Putra membantah telah melakukan pelanggaran hukum secara sengaja.

Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas terhadap bos PS Store, Putra Siregar bin Imran Siregar. 

2. Kasus Dugaan Penganiayaan

Pada 2022, nama Putra Siregar kembali mencuat usai dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan. Ia diduga melakukan pemukulan terhadap seorang pria di sebuah kafe bersama rekannya, Rico Valentino.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran rekaman CCTV insiden tersebut tersebar luas di media sosial. Setelah proses hukum berjalan, keduanya ditahan oleh pihak kepolisian dan sempat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Dilaporkan Istri atas Dugaan KDRT

Konflik rumah tangga Putra Siregar dan istrinya, Septia Yetri Opani, menjadi konsumsi publik pada 2023. Septia melaporkan Putra ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Laporan tersebut dilayangkan setelah Septia mengaku mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Namun, tak lama berselang, Septia mencabut laporan tersebut dan menyatakan ingin menyelamatkan rumah tangganya demi anak-anak mereka. 

Kendati begitu, kasus ini menambah daftar kontroversi yang melekat pada sosok Putra Siregar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153572/putra_siregar-abWM_large.jpg
Bongkar Dugaan Perselingkuhan Putra Siregar, Septia Yetri Opani : Tahu Diri, Itu Suami Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/33/3006170/putra-siregar-doakan-chandrika-chika-yang-tengah-menjalani-rehabilitasi-narkoba-a4g8dfxfrY.jpg
Putra Siregar Doakan Chandrika Chika yang Tengah Menjalani Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/33/2840454/rayakan-idul-adha-putra-siregar-sumbang-5-ekor-kambing-di-banten-qGUhpe38Zy.jpg
Rayakan Idul Adha, Putra Siregar Sumbang 5 Ekor Kambing di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/22/33/2769434/rujuk-putra-siregar-dan-septia-yetri-opani-pergi-umrah-untuk-bulan-madu-kedua-TSLFyuP0cr.jpg
Rujuk, Putra Siregar dan Septia Yetri Opani Pergi Umrah untuk Bulan Madu Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/21/33/2768993/rujuk-setelah-diterpa-isu-selingkuh-putra-siregar-introspeksi-diri-fX9NK9AioI.jpg
Rujuk setelah Diterpa Isu Selingkuh, Putra Siregar Introspeksi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/21/33/2768975/tegas-putra-siregar-bantah-masalah-rumah-tangganya-gimmick-untuk-bisnis-ELjvbsYAaj.JPG
Tegas! Putra Siregar Bantah Masalah Rumah Tangganya Gimmick untuk Bisnis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement