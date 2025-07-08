Terlalu Vulgar, Penampilan Kwon Eunbi di Waterbomb 2025 Panen Hujatan

SEOUL - Kwon Eunbi merupakan salah satu performer yang memeriahkan panggung Waterbomb 2025 yang digelar di Seoul, Korea Selatan, pada 6 Juli silam. Namun tahun ini, penampilannya kurang mendapat sambutan netizen Korea.

Dalam penampilannya, mantan personel IZ*ONE tersebut terlihat mengenakan white bikini bra material knitted dengan celana pendek berbahan jeans dan kemeja kotak-kotak berwarna merah.

Mengutip Koreaboo, Selasa (8/7/2025), Kwon Eunbi berkolaborasi dengan Lee Si An membawakan lagu Rumor. Suasana semakin panas ketika idol 29 tahun itu mengcover lagu Crazy in Love milik Beyonce.

Dia kemudian melepas kaitan kemejanya dan menari sensual dengan memamerkan bikini branya. Meski sempat dijuluki ‘dewi waterbomb’ namun kali ini, penampilannya tak bisa memenangkan hati netizen Korea (Knetz).

Terlalu vulgar, penampilan Kwon Eunbi di Waterbomb 2025 panen hujatan Knetz. (Foto: Instagram/@silver_rain.__)

Knetz ramai mengkritik penampilan Kwon Eunbi yang dinilai terlalu mengeksploitasi sensualitas. Hal itu tak hanya dari outfit yang dikenakannya namun juga tarian sensual yang dipertontonkannya.

“Yeah, ini tak hanya soal pakaiannya, tapi juga koreografi yang menampilkan gerakan terlalu seksi. Aku melihat dia seperti streamer Afreeca TV yang hanya memamerkan sensualitas mereka,” ujar seorang netizen dikutip dari Allkpop, Selasa (8/7/2025).

Lainnya menuliskan, “Terus terang, aku syok banget melihat video penampilan Kwon Eunbi. Banyak yang membela dia dengan dalih badannya bagus kok. Tapi yang benar saja! Setelah ini, idol perempuan pasti akan diminta tampil tertutup.”

“Koreografinya sangat provokatif dan dia terlihat seperti streamer dewasa. Lihat bagaimana dia menurun naikkan pinggulnya di lantai dengan dada terbuka. Duh, ini sih sengaja sepertinya,” kata warganet lain.