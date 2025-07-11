Kwon Eunbi akan Meriahkan Waterbomb 2025 di Bali

SEOUL - Kwon Eunbi dipastikan mengisi line-up Waterbomb Bali 2025 yang rencananya akan digelar pada 7 September mendatang. Kabar itu dikonfirmasi oleh WAAO, organiser acara tersebut.

"Keterlibatan Kwon Eunbi mendapat sambutan hangat para concertgoers di Bali. Dia dijadwalkan tampil pada hari kedua, pada 7 September 2025," ujar WAAO dikutip dari Allkpop, pada Jumat (11/7/2025).

Pada 7 Juli 2025, penampilan mantan personel IZ*ONE itu di Waterbomb Seoul menuai pro dan kontra karena dinilai terlalu mengeksploitasi sensualitas di atas panggung.

Warganet mengkritik pilihan outfit Eunbi yang dinilai terlalu terbuka dengan koreografinya yang terlalu provokatif.

Kwon Eunbi akan Meriahkan Waterbomb 2025 di Bali. (Foto: WOOA)

Selain Kwon Eunbi, Waterbomb Bali 2025 juga akan dimeriahkan oleh 2NE1. WAAO mengatakan, alasan pihaknya mendatangkan grup itu karena besarnya permintaan fans di Indonesia.