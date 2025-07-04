Roy Marten Semringah Adu Akting dengan Anak Muda di Series EDI: Ejakulasi Dini

JAKARTA – Roy Marten kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam berakting lewat original series Vision+ bertajuk EDI: Ejakulasi Dini. Kali ini, Roy tampil berbeda dari biasanya. Ia tidak bermain dalam drama serius, melainkan ikut menyelami genre komedi yang penuh warna dan segar.

Dalam series ini, Roy Marten berperan sebagai Eyang, kakek dari tokoh utama Edi. Peran tersebut ia lakoni bersama para bintang muda seperti Junior Roberts, Sandrinna Michelle, hingga Fajar Sadboy.

"Yang pertama, saya apresiasi kepada sutradara. Saya senang bisa diajak bergabung dengan anak-anak muda di series ini. Ini suatu kehormatan buat saya sebagai orang tua," ujar Roy Marten saat menghadiri Press Conference & Exclusive Screening di MNC Conference Hall, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Meski telah puluhan tahun berkecimpung di dunia seni peran, Roy Marten tetap mengaku tertantang dengan cerita dan konsep dalam EDI: Ejakulasi Dini.

“Challengenya luar biasa. Ceritanya lucu, pemainnya keren, dan sutradaranya total banget. Saya menikmati setiap prosesnya,” ucap Roy antusias.

Selain Roy Marten, aktor Ernest Samudra yang memerankan karakter Dorman juga mengaku belajar banyak dari perannya di series ini.

“Series ini ngajarin sesuatu yang penting, apalagi buat suami. Kalau pulang kerja jangan stres-stres, dan kalau istri minta jatah ya dikasih dong,” kata Ernest sambil bercanda.

EDI: Ejakulasi Dini mengangkat kisah Edi (Junior Roberts), remaja 18 tahun yang sedang menjalani masa pubertas dengan berbagai persoalan dan kegelisahan. Dari jatuh cinta pada guru, menghadapi konflik keluarga, hingga godaan siswi pindahan dari Amerika, Nataya (Sandrinna Michelle).

Dengan balutan komedi dan gaya bertutur yang ringan, series ini tetap membawa pesan penting seputar edukasi seks, kesehatan mental, dan pentingnya komunikasi dalam keluarga.

Serial ini disutradarai oleh Sukhdev Singh dan terdiri dari 8 episode. Selain Roy, Junior, dan Sandrinna, juga dibintangi oleh Hannah Al Rashid, Tyo Pakusadewo, hingga Fajar Sadboy.

Head of Production Vision+, Thaleb Wahjudi, menegaskan EDI: Ejakulasi Dini dihadirkan untuk membuka ruang diskusi seputar topik yang sering dianggap tabu.

“Lewat EDI, kami ingin membuka percakapan soal edukasi seks dan kesehatan remaja yang jarang dibahas di rumah atau sekolah. Dengan pendekatan yang jujur dan menghibur, semoga bisa menjembatani komunikasi lintas generasi,” ungkap Thaleb.