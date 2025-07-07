Perjalanan Karier Nadin Amizah yang Merasa Kotor Usai Kena Tangan Jahil Fans

JAKARTA - Penyanyi Nadin Amizah kembali menjadi sorotan setelah mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat tampil di Bekasi, Jawa Barat. Ia merasa mengalami pelecehan yang dilakukan seorang pria, meski sudah dalam pengawalan ketat.

Dalam video yang beredar di media sosial, Nadin terlihat sedang berjalan di tengah kerumunan fans dengan barikade pengawalan. Tiba-tiba, pergelangan tangan pelantun 'Bertaut' itu ditarik dan sempat terseret oleh seorang pria.

Tidak diketahui motif yang dilakukan pria tersebut, tapi petugas keamanan langsung mengamankan pria tersebut. Nadin pun mengungkapkan rasa kecewa dan marah terhadap penonton yang menyentuh tubuhnya tanpa persetujuan dalam unggahan Instagram Story.

Nadin Amizah merupakan seorang penyanyi yang memang memiliki paras cantik dan ramah dengan fans. Tapi, hal ini kerap disalahartikan oleh beberapa fans yang mengarah pada pelecehan fisik.

Penyanyi 25 tahun itu merupakan salah satu ikon musisi folk Indonesia, karena juga pandai menulis lagu. Di usia yang masih sangat muda, Nadin telah meraih banyak penghargaan karena karyanya yang indah dengan makna yang dalam.

Nadin Amizah dibesarkan oleh neneknya di Banding, Jawa Barat, karena kedua orang tianya bercerai. Ibunya harus bekerja di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski berjauhan, Nadin cukup dekat dengan ibunda.

Sejak kecil, Nadin menganut agama Islam. Ibunya juga merupakan seorang wanita muslimah dengan menggunakan hijab. Sosoknya kerap kali berada di atas panggung yang membuat makna lagu 'Bertaut' semakin dalam.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Nadin mengalami insiden pelecehan fisik. Pada September 2023, ia juga pernah menjadi korban perlakuan tidak menyenangkan dari penonton.